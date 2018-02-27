AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığına getirilen Cemal Saim Çetenak, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

Parti binasında tebrikleri kabul eden Çetenak, AK Parti’nin Ceyhan’da istenilen seviyede olmadığını, daha çok çalışarak oylarını artırmak istediğini söyledi. Çetenak, "Küskünlükler olmamalı. Biz herkesi kucaklayacağız. Ceyhan’da istediğimiz düzeyde değiliz, fakat daha çok çalışarak yüzde 40’lara kadar çıkartacağız. Birlik ve beraberlikle Ceyhan’ı güçlü bir konumuna getireceğiz" dedi.