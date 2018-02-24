Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Resmen sınırımızın hemen öbür tarafında bir terör devleti kurmak istiyorlar. Verdiğimiz bu mücadeleyle Afrin'de yeni bir Kandil kurulmasına müsaa
de etmeyeceğimizi gösterdik." dedi.
Çelik, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi'nde, birlik ve beraberliğin önemine değindi.
Türkiye'de ekonominin büyüdüğünü ve güçlendiğini anlatan Çelik, bu başarının en önemli unsurunun vatandaşlar sayesinde inşa edilen istikrar olduğunu ifade etti.
Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı alındığını anımsatarak, "Şimdi artık bu sistemin iyi uygulanması, Cumhurbaşkanımızın 2019'da da cumhurun başkanı olarak seçilmesi, AK Parti'nin bu istikrarın taşıyıcı gücü olarak yoluna devam etmesi çok önemlidir." diye konuştu.
Türkiye'nin güçlü bir şekilde terörle mücadelesini sürdüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:
"Sınırlarımızın hemen dibinde, Afrin'de ya da diğer yerlerde, Menbiç'te kurulmak istenen terör koridorlarına karşı TSK'nın, Başkomutanımızın, Cumhurbaşkanımızın emriyle başlattığı terörle mücadeledeki başarıları gururla izliyoruz. Hepiniz görmüşsünüzdür, iki gündür televizyonlarda gösteriliyor, orada kazılan tünelleri, inşa edilen duvarları, kaleleri andıran bir takım yapıları gördüğünüzde yaptığımız bu mücadelenin ne kadar önemli olduğu gözüküyor. Orada bir Kandil düzeni kurmak istiyorlar. Resmen sınırımızın hemen öbür tarafında bir terör devleti kurmak istiyorlar. Verdiğimiz bu mücadeleyle Afrin'de yeni bir Kandil kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi gösterdik. Sınırlarımızın etrafında hiçbir terör devletine müsaade etmeyeceğiz."
- "Teröristlere hak ettikleri cevabı veriyoruz"
Ömer Çelik, 15 Temmuz'dan sonra ordunun daha da güçlendiğini, aynı zamanda da çok yüksek büyüme rakamlarına imza attıklarını vurgulayarak, "Türkiye, 1295 kilometrelik Suriye ve Irak sınırında herhangi bir terör devleti kurulmaması için Türkiye'ye komşu bir terör koridoru oluşmaması için bu güçlü mücadeleyi verirken, aynı zamanda kendi ekonomisini büyüten, dış politikadaki etkinliğini arttıran, istikrarını güçlendiren siyasetleri izlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
TSK'nin bölgede sivil kayıp vermemek için elinden gelen gayreti gösterdiğine ve operasyonun titiz şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Çelik, "Teröristlere hak ettikleri cevabı veriyoruz. Sivil kayıplardan bahsedenlerin en önce topraklarımıza, teröristlerin attığı roketler sonucu kaybettiğimiz vatandaşlarımız konusunda saygılarını ve üzüntülerini iletmeleri gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çelik, karşılarına çıkan sorunların sayısının artmasının Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesinden kaynaklandığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"En ölümcül darbeyi vurmak için FETÖ'ye hain darbe girişimini yaptırdılar. Karşısında kim vardı? Karşısında sizler vardınız, bütün milletimiz vardı, Türkiye'nin sokakları ve meydanları aziz milletimizle dolduğu için o ölümcül darbe girişimi de o hain darbe girişimi de milletin duvarına çarpıp paramparça oldu. Her sıkıntıyı geçmenin, her hedefe ulaşmanın, her menzile varmanın sırrı, bizim birlik ve beraberliği korumamızdır. Bizim gönül gönüle bu yürüyüşü devam ettirmemizdir."
(Bitti)
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