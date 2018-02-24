Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Resmen sınırımızın hemen öbür tarafında bir terör devleti kurmak istiyorlar. Verdiğimiz bu mücadeleyle Afrin'de yeni bir Kandil kurulmasına müsaa

de etmeyeceğimizi gösterdik." dedi.

Çelik, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi'nde, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Türkiye'de ekonominin büyüdüğünü ve güçlendiğini anlatan Çelik, bu başarının en önemli unsurunun vatandaşlar sayesinde inşa edilen istikrar olduğunu ifade etti.

Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı alındığını anımsatarak, "Şimdi artık bu sistemin iyi uygulanması, Cumhurbaşkanımızın 2019'da da cumhurun başkanı olarak seçilmesi, AK Parti'nin bu istikrarın taşıyıcı gücü olarak yoluna devam etmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir şekilde terörle mücadelesini sürdüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın hemen dibinde, Afrin'de ya da diğer yerlerde, Menbiç'te kurulmak istenen terör koridorlarına karşı TSK'nın, Başkomutanımızın, Cumhurbaşkanımızın emriyle başlattığı terörle mücadeledeki başarıları gururla izliyoruz. Hepiniz görmüşsünüzdür, iki gündür televizyonlarda gösteriliyor, orada kazılan tünelleri, inşa edilen duvarları, kaleleri andıran bir takım yapıları gördüğünüzde yaptığımız bu mücadelenin ne kadar önemli olduğu gözüküyor. Orada bir Kandil düzeni kurmak istiyorlar. Resmen sınırımızın hemen öbür tarafında bir terör devleti kurmak istiyorlar. Verdiğimiz bu mücadeleyle Afrin'de yeni bir Kandil kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi gösterdik. Sınırlarımızın etrafında hiçbir terör devletine müsaade etmeyeceğiz."