AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi

"En ölümcül darbeyi vurmak için FETÖ'ye hain darbe girişimini yaptırdılar. Karşısında kim vardı? Karşısında sizler vardınız, bütün milletimiz vardı, Türkiye'nin sokakları ve meydanları aziz milletimizle dolduğu için o ölümcül darbe girişimi de o hain darbe girişimi de milletin duvarına çarpıp paramparça oldu. Her sıkıntıyı geçmenin, her hedefe ulaşmanın, her menzile varmanın sırrı, bizim birlik ve beraberliği korumamızdır. Bizim gönül gönüle bu yürüyüşü devam ettirmemizdir."

