AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, yerel seçimlerde hedeflerinin 16 belediyenin tamamında AK Parti bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

AK Parti Belediye Meclisi grup toplantısı yapıldı. Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Belediyesi’nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Başkan Gül’ün devraldığı bayrağı daha ileri taşıyacağını söyledi.

2019 seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Karadağ, “Çorum’u güzelleştirmlek için gerekli adımları atacağız. Genel merkezimizle istişare içerisinde yerel ve genel seçimlerinden zaferle çıkmak için gerekli çalışmayı yapıyoruz. İlçe teşkilatlarımızla yapıyoruz. Hedefimiz merkez ile birlikte 14 ilçe belediyesi ve iki tanede belde belediye başkanlığıyla birlikte 16 belediyenin tamamını almak. Ak parti belediyeciliğinin Çorum’un tüm belde ve ilçelerinde en iyi şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Tüm ilçelerde seçim koordinasyon merkezi ve başkanlıklarının oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Seçim sathına girmeden içe teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve mahalli teşkilatlarıyla köy teşkilatlarıyla koordineli bir şekilde çalışmayı yürütüyoruz” dedi.

Şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili de açıklama da bulunan Karadağ, “CHP her zaman tribünlere oynuyor. Konuşmaya devam etsinler. Her konuda Türkiye’nin menfaatine olan neyse ona göre kararlar uygularız. Savaş ortamında bile ekonomimiz büyüyor. Dünya ile yarışıyoruz. CHP bu akılla devam etsin” diye konuştu.