HABER

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, yerel seçimlerde hedeflerinin 16 belediyenin tamamında AK Parti bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.AK Parti Belediye Meclisi grup toplantısı yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, yerel seçimlerde hedeflerinin 16 belediyenin tamamında AK Parti bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.
AK Parti Belediye Meclisi grup toplantısı yapıldı. Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Belediyesi’nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Başkan Gül’ün devraldığı bayrağı daha ileri taşıyacağını söyledi.
2019 seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Karadağ, “Çorum’u güzelleştirmlek için gerekli adımları atacağız. Genel merkezimizle istişare içerisinde yerel ve genel seçimlerinden zaferle çıkmak için gerekli çalışmayı yapıyoruz. İlçe teşkilatlarımızla yapıyoruz. Hedefimiz merkez ile birlikte 14 ilçe belediyesi ve iki tanede belde belediye başkanlığıyla birlikte 16 belediyenin tamamını almak. Ak parti belediyeciliğinin Çorum’un tüm belde ve ilçelerinde en iyi şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Tüm ilçelerde seçim koordinasyon merkezi ve başkanlıklarının oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Seçim sathına girmeden içe teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve mahalli teşkilatlarıyla köy teşkilatlarıyla koordineli bir şekilde çalışmayı yürütüyoruz” dedi.
Şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili de açıklama da bulunan Karadağ, “CHP her zaman tribünlere oynuyor. Konuşmaya devam etsinler. Her konuda Türkiye’nin menfaatine olan neyse ona göre kararlar uygularız. Savaş ortamında bile ekonomimiz büyüyor. Dünya ile yarışıyoruz. CHP bu akılla devam etsin” diye konuştu.

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.