AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlılara yük değil, servet olarak baktıklarını belirterek, yaşlıların geçimlerini karşılayarak, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçladıklarını söyledi.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilerek, büyükler için devrim niteliğinde politikalar ürettiklerini dile getirdi. Karadağ, bu politikiları daha ileriye taşımak ve geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

AK Parti olarak yaşlıların yaşam standartlarını yükselttiklerini ifade eden Karadağ, “Huzurevine kabul şartlarını taşıyıp, yaşlı yaşam evlerinde kalmayı tercih eden yaşlılarımızın sosyal çevreden soyutlanmadan, yaşam standartları yükseltilerek ev ortamında (apartman dairesinde veya müstakil evde) yaşamalarını hedefledik. Bu vesile ile Yaşlı Yaşam Evi Projesi’ni 17 Ağustos 2012 tarihinde başlattık. Uygulamayı her odada 1 kişi kalacak şekilde bir evde ortalama 3-4, en fazla 6 yaşlımızın kalmasına imkan sağlayacak şekilde tasarladık. Yaşlı veya yaşlı yakınının istemesi durumunda mevcut hizmetten kısa süreli de yararlanılabilir” diye konuştu.

Yaşlıların şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağlandığını hatırlatan Karadağ, “1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde serbest kart uygulamasını getirdik ve şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladık. TCDD Genel Müdürlüğü bünyesindeki düzenleme ile tren biletlerinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yüzde 20, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdik” dedi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı bünyesindeki Yaşlılar Kordinasyon Merkezi (YKM) ile 81 il ve 970 ilçemizde vatandaşlarımıza telefon, faks ve internet üzerinden hizmet vermeye devam ettiklerini dile getiren Karadağ, “Öte yandan çınarlarımıza yönelik yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezilerinin varlığı ülkemizin dört bir köşesinde yaygınlaştırılmış, yaşlı yaşam evleri modeli, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmetleri ilk kez hükümetlerimiz döneminde uygulamaya başlanmıştır. Sağlıktan kültürel faaliyetlere, bankacılık işlemlerinden ulaşıma, çevre düzenlemesinden eğitme kadar her alanda yaşlılarımızın refahı ve memnuniyeti için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Toplumların hafızası olan yaşlılarımızın, geleceğimizin muhafazası bakımından hayati öneme sahip olduğunu önemle hatırlatıyor, onları belirli gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlamasını, ilgi ve alaka gösterilmesini özellikle istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burak Köse ve partililer hazır bulundu.