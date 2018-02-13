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AK Parti Çorum Teşkilatı’nda ilçe koordinatörleri belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 17:40 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Teşkilatı’nda ilçe koordinatörleri belirlendi.AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

AK Parti Çorum Teşkilatı’nda ilçe koordinatörleri belirlendi

AK Parti Çorum İl Teşkilatı’nda ilçe koordinatörleri belirlendi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, yönetim kurulu toplantısında ilçe koordinatörlüklerine atamalar yapıldı.
Bu kapsamda merkez ilçeye Eyüp Arslan, Alaca ilçesine Mustafa Kılıç ve Şahin Sular Bayat ilçesine Gazi Yıldırım ve Mehmet Yılmaz, Boğazkale ilçesine Elvan Zorlu ve Ziya Beyaz, Dodurga ilçesine Oktay Yıldırım ve Ünal Nalçacı, İskilip iyçesine Yusuf Ahlatçı ve Gürkan Baykara, Kargı ilçesine Salih Osman Fındık ve Alper Tığlı, Laçin ilçesine Hasan Algül ve Turan Ağca, Mecitözü ilçesine Suat Aydoğan ve Kazım Sırımsı Oğuzlar ilçesine Emre Turan ve İdris Kesgin, Ortaköy ilçesine Cemalettin Polattaş, Aziz M.Kılıçarslan, Osmancık ilçesine Mustafa Tuzcu ve Kadir Özeşme, Sungurlu ilçesine Murat Günay ve Mahmut Şimşek, Uğurludağ ilçesine Burak Köse ve Yasin Turan atandı.

AK Parti Çorum Teşkilatı’nda ilçe koordinatörleri belirlendi

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