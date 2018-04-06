AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Muş İl Başkanlığı Nisan Ayı Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.
Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen, belde belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve partililer katıldı. Saygı duruşuna müteakip İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Nisan Ayı Danışma Meclisi toplantısının Muş’a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Kongrelerin hepsinin tamamlandığını ifade eden Yaktı, "AK Parti’nin ilk kurulduğu günkü heyecanla çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu çalışmalarımızda gücümüzü halkımızdan aldığımızı bir daha tekrar ediyor ve bu konunun önemine binaen önümüzdeki süreci çok iyi bir şekilde değerlendireceğimize ve bu süreçte neler yapabileceğimizi bu danışma meclisi toplantısında gündeme getiriyoruz. Bunları hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. İl yönetimimiz oluştuğu günden bu güne kadar başkanlığımda ve birlikte yol yürüyerek Muş için, geleceğimiz için, 2019 için acaba neler yapabiliriz" dedi.
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