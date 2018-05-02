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AK Parti'de 316 vekil Erdoğan için imza verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

AK Parti, 316 milletvekili Erdoğan'ın adaylığı için imza verdi. AK Parti Cuma Günü Erdoğan için adaylık başvurusu yapacak.

AK Parti'de 316 vekil Erdoğan için imza verdi

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ak parti erdoğan seçim 2018

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