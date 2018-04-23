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AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimi öncesi AK Parti'de liste kulisleri hızlandı. Yeni hükümet sistemi ile ilgili olarak vekil adayı olamayanlar için bakanlık umudu doğdu. AK Parti'deki ağır toplardan bazılarının yeni dönemde de bakanlığa getirileceği, bazı isimlerinde 24 Haziran için üstünün çizildiği öğrenildi.

AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

AK Parti, sıkıştırılmış takvim ile hızlı bir temayül yoklaması yapacak ve aday listelerini belirlemeye çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında oluşturulacak seçim üst komisyonunda son şekli verilecek aday listeleri, önceki seçimlere göre daha farklı şekillendirilecek. Yeni hükümet sisteminde, bakanlar kurulu Meclis içinden çıkmayacağı için, milletvekili adayı olarak listede yer alanların bakanlık umudu ortadan kalkacak. Liste dışı kalanlar ise, 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi içinde 'Bakanlık' beklentisine girecek.

YENİ SİSTEME YENİ LİSTE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'de aday listeleri hazırlanırken, 24 Haziran'dan sonra yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi dikkate alınacak. Bu kapsamda AK Parti kulislerinde, yeni dönemde Başbakanlık görevi tamamen sona erecek olan Binali Yıldırım'ın, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Bu sebeple Binali Yıldırım'ın yeni dönem için milletvekili adayı yapılmayacağı da AK Parti kulislerinde dolaşan güçlü iddialar arasında...

AĞIR TOPLAR YENİDEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK'nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan'ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

BU İSİMLER ADAY OLMAYACAK

Mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu ve Beşir Atalay'ın ise adaylık başvurusunda bulunmayacakları değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da bu dönem aday olmayacağı iddia ediliyor.

VEKİL YAPILMASI KESİN GÖZÜYLE BAKILAN ADAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili listesi hazırlanırken güçlü bir parti ve güçlü bir Meclis yönetiminin oluşmasına göre hareket edeceği, bu kapsamda Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş gibi isimlerin yeniden milletvekili adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

18 YAŞ ADAYLARI

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde 18 yaşındaki adaylara da yer verileceği belirtiliyor. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile birlikte, hem gençlerin oyunu alabilmek hem de gençlerin Meclis'te temsilini sağlamak için listede, seçilebilecek sıradan en az iki genç adayın olması bekleniyor. Halen Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürüten bazı isimlerin de milletvekili adayı olarak gösterileceği belirtiliyor.

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