AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

AK Parti, sıkıştırılmış takvim ile hızlı bir temayül yoklaması yapacak ve aday listelerini belirlemeye çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında oluşturulacak seçim üst komisyonunda son şekli verilecek aday listeleri, önceki seçimlere göre daha farklı şekillendirilecek. Yeni hükümet sisteminde, bakanlar kurulu Meclis içinden çıkmayacağı için, milletvekili adayı olarak listede yer alanların bakanlık umudu ortadan kalkacak. Liste dışı kalanlar ise, 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi içinde 'Bakanlık' beklentisine girecek. YENİ SİSTEME YENİ LİSTE



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'de aday listeleri hazırlanırken, 24 Haziran'dan sonra yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi dikkate alınacak. Bu kapsamda AK Parti kulislerinde, yeni dönemde Başbakanlık görevi tamamen sona erecek olan Binali Yıldırım'ın, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Bu sebeple Binali Yıldırım'ın yeni dönem için milletvekili adayı yapılmayacağı da AK Parti kulislerinde dolaşan güçlü iddialar arasında...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK'nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan'ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor. BU İSİMLER ADAY OLMAYACAK



Mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu ve Beşir Atalay'ın ise adaylık başvurusunda bulunmayacakları değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da bu dönem aday olmayacağı iddia ediliyor. VEKİL YAPILMASI KESİN GÖZÜYLE BAKILAN ADAYLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili listesi hazırlanırken güçlü bir parti ve güçlü bir Meclis yönetiminin oluşmasına göre hareket edeceği, bu kapsamda Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş gibi isimlerin yeniden milletvekili adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.