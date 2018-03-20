AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘İşaret fişeği’ olarak nitelendirdiği 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için AK Parti yönetimi, mevcut belediye başkanlarının performansından, vatandaş nezdindeki karşılıklarına her alanda çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, yerel seçimlerdeki hedefin tutturulması için 3 dönem kuralına takılan, ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı belediye başkanları için bu kuralın işletilmeyeceği belirtiliyor.

Türkiye'de yer alan habere göre, AK Parti kurmayları 3 dönem kuralına takılan 100’ün üzerinde belediye başkanı olduğunu ifade ediyor. AK Parti’nin son kongresinde, 3 dönem kuralının esnetilmesi konusundaki yetki MKYK’ya verilmişti. AK Parti kaynakları, MKYK kararı ile bazı belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceğine dikkat çekerek, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda, 3 döneme takıldığı için o kişi yeniden aday gösterilmez ve başka bir partinin adayı olduğunda kazanması ihtimali çok yüksek isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için, bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi gerekebilir” dedi.