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AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 08:12 | Son Güncelleme

AK Parti yönetiminin, 3 dönem kuralına takılan, ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı belediye başkanları için bu kuralı geçersiz kılmak için harekete geçtiği öğrenildi.

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘İşaret fişeği’ olarak nitelendirdiği 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için AK Parti yönetimi, mevcut belediye başkanlarının performansından, vatandaş nezdindeki karşılıklarına her alanda çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, yerel seçimlerdeki hedefin tutturulması için 3 dönem kuralına takılan, ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı belediye başkanları için bu kuralın işletilmeyeceği belirtiliyor.

Türkiye'de yer alan habere göre, AK Parti kurmayları 3 dönem kuralına takılan 100’ün üzerinde belediye başkanı olduğunu ifade ediyor. AK Parti’nin son kongresinde, 3 dönem kuralının esnetilmesi konusundaki yetki MKYK’ya verilmişti. AK Parti kaynakları, MKYK kararı ile bazı belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceğine dikkat çekerek, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda, 3 döneme takıldığı için o kişi yeniden aday gösterilmez ve başka bir partinin adayı olduğunda kazanması ihtimali çok yüksek isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için, bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi gerekebilir” dedi.

“YÜREKLERE DOKUNUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili yerel yöneticilere gönderdiği mesajda önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Erdoğan, seçime kadar sıkı bir çalışma yürütmeleri gerektiğini, icraatların ve etkinliklerin toplumun her kesimini dikkate alacak şekilde planlanmasını isteyerek, “Çalmadık kapı, dokunmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz” dedi. Erdoğan, belediye personelinin vatandaşlardaki memnuniyet düzeyinin artırılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Halkın tepkisini çeken her türlü davranıştan, lüksten, tavırdan, şatafattan kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Zaten asli görevimiz olan herkesin ulaşabileceği, herkesin derdini anlatabildiği kişiler olma vasfımızı daha güçlendirmeliyiz. Teşkilatı ile kavgalı, milletvekili ile kavgalı, meclis üyeleri kavgalı bir belediye başkanı olamaz. Aradaki tüm kırgınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldırarak, AK Parti çatısı altındaki tüm kişilerle aynı bedenin uzuvları olma bilinciyle hareket etmelerini bekliyorum” uyarısında bulundu.

SEÇİM TAKVİMİ EYLÜLDE BAŞLIYOR

AK Parti, 1 Ocak 2019’ta başlayacak yerel seçim takvimi için, Eylül ayından itibaren kampanyayı başlatmayı hedefliyor. Seçim koordinasyon merkezlerinin kurulması, teşkilatların yürüteceği çalışmalar için eğitim programlarının düzenlenmesi, sandık görevlilerinin belirlenmesi gibi aşamaların yılbaşından önce tamamlanacağı belirtiliyor.

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