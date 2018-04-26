AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun mesai yapılıyor. Bu kapsamda, partinin genel merkezinde bugün saat 17.30'da AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Ahmet Sorgun ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz da katılacak.
Toplantıda, AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detaylar ele alınacak, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konularda kararlar alınacak.
AA
İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!
Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum