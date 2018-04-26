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AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık edecek. Genel Merkez'de saat 17.30'da başlayacak toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Ünal, Yazıcı, Sorgun ve Dağ, Genel Sekreter Şahin, Genel Merkez SKM Başkanı Yavuz da katılacak. Toplantıda AK Parti'nin miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları belirlenecek.

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun mesai yapılıyor. Bu kapsamda, partinin genel merkezinde bugün saat 17.30'da AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Ahmet Sorgun ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz da katılacak.

Toplantıda, AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detaylar ele alınacak, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konularda kararlar alınacak.

AA

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