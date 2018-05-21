AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metinerin açıklamaları şöyle:

"Bu dönem listede yokum. Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız. Bizim için aslolan davamızdır. Şahsını davasından önde görenler kaybederler.

Hep şunu söyledim: Milletvekili olmak kutsallarımız arasında bulunmuyor. Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne seninleyiz Reis! Durmak yok, yola devam! 15 Temmuz zaferimizi 24 Haziran’da taçlandırmak için sahadayız. Yeni dönemde aday olan kardeşlerime başarılar diliyorum.

"YENİ DÖNEMDE HERKESTEN ÇOK ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRECEKTİR"

Herkes yeni dönemde herkesten çok çalıştığımızı görecektir. Kim ki aday gösterilmediği için küser yanlış yaparsa namert olsun. Sadakatimizin makamlara bağlı olmadığını herkes görecektir."

Aday gösterilmeyen bir diğer isim Şamil Tayyar ise 'AK Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam." mesajını paylaştı.

