AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yürütmenin daha süratle karar alıp uygulayabilmesini sağlayacağını her fırsatta vurguladığı yeni sisteme uygun, daha dinamik bir parti yönetimi oluşturmak istediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu çerçevede parti vitrinini oluşturacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) kapsamlı bir değişikliğe ve gençleşmeye gideceği belirtiliyor.

ERDOĞAN TERS KÖŞE YAPTI



Parti içinde Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli gibi eski bakanların yeniden kabineye alınması ya da Grup yönetimine kaydırılması beklenirken, Erdoğan Ak Partili kurmayların ifadesiyle “herkesi ters köşeye yatırdı.”

Kabinesinde siyaset dışı sürpriz isimlere yer veren Erdoğan, Grup Başkanvekilliklerinde de sürpriz ve genç isimleri tercih etti. Bu sürecin ardından parti içinde Erdoğan’ın, 18 Ağustos’taki kongreye sunacağı MKYK listesiyle, parti yönetiminde de geniş çaplı bir değişime gideceği ve gençlere ağırlık verileceği konuşulmaya başlandı.

YARISI DEĞİŞEBİLİR



Kulislerde, partinin kongreden sonraki en üst karar organı olan MKYK ile bu kurul içinden çıkan partinin A Takımı’nı oluşturan Genel Başkan yardımcılarının yer aldığı MYK’daki değişim oranının yüzde 50’yi geçeceği belirtiliyor.