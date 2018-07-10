AK Parti'de olay MHP iddiası! Fatura o isme kesildi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Elitaş’ın seçim bölgesi olan Kayseri’de, MHP ile ilgili ittifaka yönelik seçmenlere “Yüzde 2.5’lik parti kuyruğumuza takıldı” dediği öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Kayseri’deki il istişare toplantısı kapsamında AK Parti’nin milletvekili adaylarına yönelik “MHP ile oynamaya kalkmayın” sözlerinin altında, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile birlikte Elitaş’ı da kast ettiği ileri sürüldü. MHP kulislerinde, Elitaş’ın yeniden grup başkanvekili olarak gösterilmemesi ise 'AK Parti gereğini yaptı' şeklinde yorumlandı.

AK Parti Grup başkanvekilliklerine, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan seçilmişti.

MUSTAFA ELİTAŞ KİMDİR?



5 Şubat 1957'de Kayseri'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Nuriye'dir. İş Adamı, Sanayici; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. 22, 23 ve 24. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. 2 dönem AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 64. Hükümetin Ekonomi Bakanıdır. Orta düzeyde İngilizce bilen Elitaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.

