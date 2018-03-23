AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Partş Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir canlı yayın programında 'Sözlerim suç duyurusudur' diyerek başladığı konuşmasında iş adamı FETÖ'cülerin belirli bir ücret karşılığında serbest bırakıldığını ve özellikle Gaziantep'de 'FETÖ borsası' ortaya çıktığını iddia etmişti. Tayyar'ın bu açıklamalarına AK Parti cephesinden tepkiler gelmeye devam ederken bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Habertürk TV’de bir programa katılan Hayati Yazıcı, şunları söyledi: “Talihsiz bir açıklama. Siyaset sorumluluk gerektirir. Siyasete girdikten sonra her istediğini, her duyduğunu, her ortamda söyleyemezsin. Hem bu anlamda Şamil Tayyar Bey’in dikkati çekilmiştir. Sorulmuştur, yaptığının yanlış olduğu kendisine beyan edilmiştir. Yanlışa ‘yanlış’ deriz. Böyle bir borsadan bahsetmek FETÖ’yle mücadeleyi yani sanki o alanda eksik varmış gibi bir söylem ama bu söylemin sözcükleri, borsa olarak nitelendirilmesi, bu alandaki mücadeleye zarar verir. Varsa somut olarak duyumlarınız savcılığa götürürsünüz, Genel Başkan’a götürürsünüz, partiye getirirsiniz. Bunu bir söyleme dönüştürmenin siyaset tarzımızla bağdaşır bir yanı yok.”

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tayyar'ın ifadelerine karşılık “Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa. İnsanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” demişti. "ERDOĞAN TALİMAT VERDİ"



Şamil Tayyar ise önceki gün Gaziantep milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından Twitter’da “Cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi” mesajını paylaştı. ŞAMİL TAYYAR NE DEMİŞTİ?



AK Partili Şamil Tayyar, önceki gün Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında, FETÖ'yle mücadele konusunda çarpıcı eleştiriler yaptı. Örgütün ‘ihanet kısmının' kaçmasına göz yumulduğunu söyleyen Tayyar, memleketi Gaziantep dahil birçok ilde ‘FETÖ borsası' kurulduğunu açıkladı. ‘Milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur' diyen Tayyar, şu ifadeleri kullandı: