AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Partş Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir canlı yayın programında 'Sözlerim suç duyurusudur' diyerek başladığı konuşmasında iş adamı FETÖ'cülerin belirli bir ücret karşılığında serbest bırakıldığını ve özellikle Gaziantep'de 'FETÖ borsası' ortaya çıktığını iddia etmişti. Tayyar'ın bu açıklamalarına AK Parti cephesinden tepkiler gelmeye devam ederken bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Habertürk TV’de bir programa katılan Hayati Yazıcı, şunları söyledi:

“Talihsiz bir açıklama. Siyaset sorumluluk gerektirir. Siyasete girdikten sonra her istediğini, her duyduğunu, her ortamda söyleyemezsin. Hem bu anlamda Şamil Tayyar Bey’in dikkati çekilmiştir. Sorulmuştur, yaptığının yanlış olduğu kendisine beyan edilmiştir. Yanlışa ‘yanlış’ deriz. Böyle bir borsadan bahsetmek FETÖ’yle mücadeleyi yani sanki o alanda eksik varmış gibi bir söylem ama bu söylemin sözcükleri, borsa olarak nitelendirilmesi, bu alandaki mücadeleye zarar verir. Varsa somut olarak duyumlarınız savcılığa götürürsünüz, Genel Başkan’a götürürsünüz, partiye getirirsiniz. Bunu bir söyleme dönüştürmenin siyaset tarzımızla bağdaşır bir yanı yok.”