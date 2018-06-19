AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Her yol mübah, her başarı haklı değildir.

O yüzden “Küfürle payidar olunur ama zulümle asla payidar olunmaz!” denmiştir.

Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar.

Bir hükümdar, yani hükmetme makamında olanlar herkese karşı adaletli olmak durumundadır.

Onların iktidarı da kalıcı olur.

Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz.

Amaca ulaşmak için her yol mübah değildir.

Star gazetesindeki yazısında "Siyaseti yalan üzerine inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz" diyen Mehmet Metiner, gündem yaratacak yazısında şunları kaydetti;

Hz. Ali efendimiz zafer için her yolu mübah görmediği için yenilmiş olsa bile ebediyyen kazanmıştır.

Hz. Ali’nin adalet-i mahzadan taviz vermemesi dünyevi yenilgiyi beraberinde getirmiş olsa bile gönüllerde kaybeden Muaviye olmuştur.

Hz. Hüseyin dünyevi iktidar için her yolu mübah gören Yezidiler tarafından hunharca katledilmiştir.

Kerbela’da adalet-i mahza ile zulüm karşı karşıya gelmiş, lakin zulmün hileleri görünürde galip gelmiştir.

Kılıcını güç sahiplerinden yana kullananlar Hz. Hüseyin ve pak ehl-i beytinin şahsında adaleti doğramışlardır.

Hakkı lime lime etmişlerdir.

Güçlü olanı haklı gören anlayış Yezidi bir anlayıştır.

Hz. Hüseyin efendimiz kazanmak için her yolu mübah gören bir anlayışa asla sapmamıştır. Bedelini canıyla ödese bile...

Zulüm ve haksızlık Müslümanlık kisvesinde karşımıza çıktığında ne mi yapmalıyız?

Bu sorunun kendisi bile sorunludur.

Zulüm ve haksızlık kimden gelirse gelsin karşı çıkmalıyız.

Peygamberimizin kendisine risalet gelmeden önce Mekke’de adaleti tesis etmek ve zulmü defetmek için kurulan Hılful Füdul cemiyetinde yer alması işte bu Rabbani bilincin bir ifadesidir.