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AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner, gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı. Metiner, "Siyaseti yalan üzerine inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz" diyerek yalan üzerine kurulan iktidarların kaybetmeye mahkûm olduğunu söyledi.

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Star gazetesindeki yazısında "Siyaseti yalan üzerine inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz" diyen Mehmet Metiner, gündem yaratacak yazısında şunları kaydetti;

Amaca ulaşmak için her yol mübah değildir.

Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz.

Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur.

İnsanların gönlünde taht kuran liderler yıkılmazlar.

Onların iktidarı da kalıcı olur.

Bir hükümdar, yani hükmetme makamında olanlar herkese karşı adaletli olmak durumundadır.

Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar.

Adaletten sapmak, zulme sapmak demektir.

O yüzden “Küfürle payidar olunur ama zulümle asla payidar olunmaz!” denmiştir.

Kur’an açık bir dille “Zalimlerin sonu helak olmaktır!” demiştir.

Yüce Rabbimiz “Sakın zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur!” demiştir.

Her yol mübah, her başarı haklı değildir.

Tek başına başarı haklılığın göstergesi değildir.

Hz. Ali efendimiz Muaviye’nin hileleri karşısında yenilmiştir.

Hz. Ali efendimiz zafer için her yolu mübah görmediği için yenilmiş olsa bile ebediyyen kazanmıştır.

Hz. Ali’nin adalet-i mahzadan taviz vermemesi dünyevi yenilgiyi beraberinde getirmiş olsa bile gönüllerde kaybeden Muaviye olmuştur.

Hz. Hüseyin dünyevi iktidar için her yolu mübah gören Yezidiler tarafından hunharca katledilmiştir.

Kerbela’da adalet-i mahza ile zulüm karşı karşıya gelmiş, lakin zulmün hileleri görünürde galip gelmiştir.

Kılıcını güç sahiplerinden yana kullananlar Hz. Hüseyin ve pak ehl-i beytinin şahsında adaleti doğramışlardır.

Hakkı lime lime etmişlerdir.

Güçlü olanı haklı gören anlayış Yezidi bir anlayıştır.

Hz. Hüseyin efendimiz kazanmak için her yolu mübah gören bir anlayışa asla sapmamıştır. Bedelini canıyla ödese bile...

Zulüm ve haksızlık Müslümanlık kisvesinde karşımıza çıktığında ne mi yapmalıyız?

Bu sorunun kendisi bile sorunludur.

Zulüm ve haksızlık kimden gelirse gelsin karşı çıkmalıyız.

Peygamberimizin kendisine risalet gelmeden önce Mekke’de adaleti tesis etmek ve zulmü defetmek için kurulan Hılful Füdul cemiyetinde yer alması işte bu Rabbani bilincin bir ifadesidir.

AK Parti’nin yola çıkarken kendi varlık nedenini bu Hılful Füdul anlayışına dayandırması çok anlamlıdır.

Güçlü olanın haklı görüldüğü bir dünya adaletsiz bir dünyadır.

Gücü ele geçirenin her yaptığının haklı görüldüğü bir dünya adaletsiz bir dünyadır.

Bizim inancımıza göre haklı olan güçlüdür.

Ve başarı için her yol asla mübah değildir.

Hılful Füdul yani erdemliler ittifakına yaslanan Rabbani bilinci değerlerimizin en başına oturtmalıyız diyorum, vesselam.

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Mehmet Metiner ak parti akp 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
binali gibi bu da gizliden gizliye İnceyi destekliyor :) #tamam
Çok itirafçılar çıktı fakat seçmeni yine de akıllanmadı partizanlığa hala da devam etti
Sizlerin yatacak yerleriniz yok rabbimin huzurunda nasıl hesap vereceksiniz
SÖZ KONUSU OLAN ERDOĞAN YADA İNCE DEĞİLDİR SÖZ KONUSU OLAN YALAN YADA DOĞRUDUR SEÇİM TERCİH SİZİNDİR HER MİNLET NASIL İSTİYORSA ÖYLE YÖNETİLİR BİR TARAFTA BİLİM ÜRETİM TEKNOLOJİ DİYEN BİR BAŞKAN VARDIR DİĞER TARAFTA KEK ÇAY ÇORBA
Demekki kürtlerin kafası saat 12 den sonra çalışmaya başlıyormuş Laz kafasıda 12 den sonra hepten duruyor E demekki kürt-laz koalisyonu iyi olur politikacılar kurmasada mafya bunu çoktan kurdu.
Sayın vekil. Böyle aday gösterilmeyince başlıyorsunuz Sallamaya. Demekki gerçek vatan millet aşıklısı değilsiniz. Cebinize çalışıyorsunuz.
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