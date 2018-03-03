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AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Erken seçim yok, seçim zamanında olacak. AK Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin, seçimler zamanında yapılacak." dedi.

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

Bostancı, partisinin Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Amasya Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi.

Bu seçimlerde erken çıkanın yol alacağını belirten Bostancı, "Erken seçim yok, seçim zamanında olacak. AK Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin, seçimler zamanında yapılacak." diye konuştu.

Seçimlerde Türk milletini en yüksek gönül, en yüksek vicdan, en yüksek siyaset paydasında birleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bostancı, Türkiye'nin inşasını vatandaşlarla birlikte yapmak istediklerini kaydetti.

"GÖRECEKSİNİZ, CHP DE İTTİFAK YAPACAK"

Bostancı, AK Parti'nin "ittifak yapın" çağrısını CHP'nin "ahlaksız teklif" olarak değerlendirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İttifak meselesi gündeme geldiğinde, çıktı CHP'nin sözcülerinden birisi, 'Bize ahlaksız teklife bulunuluyor' dedi. Ne teklifinde bulunduk? 'Siz de ittifak kurun' dedik. Bunun neresi ahlaksızlık. Bir ittifak kurduklarında bu bir ahlaksızlıksa bunun cevabını verecek olan müttefikleridir. Kiminle yan yana gelirse ahlaksız bir durum oluyor, kiminle beraber ittifak kurarsa bu bir ahlaksızlık sayılıyor? Öyle laf olur mu?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48,5 "hayır" cephesini sandığa götürmek için çaba gösterdiğini aktaran Bostancı, şunları söyledi:

"CHP'nin oyu mu? Değil. Neyin çabasını gösteriyorsun? İttifak kurmanın. Ama adına 'ittifak' demiyorsun. Ne diyorsun? 'Peçeli ittifak' diyorsun, 'Mahcup bir ittifak' diyorsun. Biz de diyoruz ki bu tür lafların yüzüne peçe takmaya gerek yok. Birileriyle bir araya geleceksen, birlikte siyaset yapacaksan, 2019'a birlikte koşacaksan adını koyalım. Herkes kiminle beraber gidecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için adını koysun, çatısını kursun ve gitsin. Dediğimiz bu. Millet de desin ki 'Bunlarla beraber olmanın siyasi sorumluluğunu yüklenmeye hazır'. Çünkü kiminle berabersen onunla beraber değerlendirilirsin. CHP hem birileriyle beraber yol yürümek hem de beni kimse görmesin istiyor ama göreceksiniz, onlar da ittifak yapacak, seçime birlikte girecekler."

Toplantıya Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ile partililer katıldı.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP’nin MHP ile birlikte TBMM’ye sunduğu ittifak yasasına bakınca sormadan edemiyoruz. Girdiği her seçimden birinci çıkmakla övünen AKP niçin bu kadar korkuyor? OHAL hüküm sürerken, savaş rüzgârını arkasına almışken, medya ve akademi susturulmuşken, sokak abluka altındayken bu endişe neden? Onlar söylemez ama biz söyleyelim. Çünkü iktidar ne 7 Haziran ‘travmasını’ ne de referandumu unutabildi. Yenilmez olmadıklarının farkındalar, 16 Nisan’dan bu yana Hayır diyen tek bir kişiyi dahi ikna edemediklerini biliyorlar, o yüzden “cumhur ittifakı” adı altında ali cengiz oyunu çeviriyorlar. Görünürde s
* Karşınızda CeHaPe yok. Din üzerinden yüklenmek sonuç vermez. Hatta ters tepebilir. * Geçmiş üzerinden vuramazsınız. Geçmiş ortak... SP7ye söylenecek her söz İktidar Partisi’ni de bağlar * Demokratlık üzerinden hava atamazsınız. Karşınızda 28 Şubat’ın gerçek mağdurları duruyor * Maneviyat da ‘malzeme’ olamaz! SP’nin yıllardır değişmeye duruşu ortada * Hırsızlık, yolsuzluk zaten yok... * Dış güçler, iç mihraklar diye yüklenmek de olmaz. Bunlar SP’nin mücadele alanını oluşturuyor * FETÖ diyemezsin, İsrail diyemezsin, Alman Vakıfları diyemezsin, CIA diyemezsin...
ne yaparsanız yapın korku hepinizi sardı savaş ta çıkartsanız fayda yok yaptığınız pislik işlerin yapısını bozduğunuz adalet sisteminde hesabını vereceksiniz. PYD yi kurtaran siz değilmiydiniz. peşmergeyi topraklarımızdan geçiren yemek paaralarını bile karşılayan kimdi abd nin taşeranları sizi kendi vatandaşını kandıran utanmaz aymazlar. Yediğiniz hakların yaptıınız kirli işlerin hesabını çok yakında vereceksiniz. sizi afrin mafrin kurtarmayacak. PKK yı PYD yi böylesine güçlendirende sizsiniz. Bir zamanlar bahçeliye şehitler üzerinden siyaset yapıyor diyordunuz şimdi kankasınız
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