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AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında FETÖ'nün siyasal ayağına ilişkin sorulan bir soru üzerine "Bizim kendi içimizdeki temizlik tamamlandı" dedi.

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz 17-25 Aralık 2013’ten sonra daha önce de hassasiyetimiz vardı. Ama bu hassasiyetimizi daha yüksek bir oranda gerektiği şekilde yaptık. Bizim kendi içimizde yaptığımız temizlik tamamlandı. 17-25 Aralık 2013’ten sonra biz kendi içimizde mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar ilçe yönetimlerimize gençlik, kadın kollarımıza hepsine varıncaya kadar biz çok titiz çalışma yaptık ve çok titiz bir ayıklama gerçekleştirdik. Bu konuda bizim herhangi bir rahatsızlığımız söz konusu değil” dedi.

"KENDİSİYLE İLGİLİ BİR TEMİZLİK YAPSIN"

Ünal açıklamasının devamında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili “Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendisine bir baksın. Kendisiyle ilgili bir temizlik yapsın. Kendi içindeki siyasi ayağa ilişkin bence ciddi bir çalışma yürütsün" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE 28 ŞUBAT İLE HESAPLAŞTI"

Ünal, ayrıca 28 Şubat davası kararlarına ilişkin yaptığı açıklamasında da, "Dünkü kararlarla birlikte Türkiye 28 Şubat'la hesaplaştı. Dünkü kararları önemsiyorum. 28 Şubat'la ilgili verilen hukuki kararların siyasi değerlendirmelerini yapmak için erken" ifadelerini kullandı.

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Mahir Ünal ak parti FETÖ CHP

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tamam o zaman ekonomiyi düzelttin yemin ederim kredi kartımı yatıramıyorum kaç aydır karttan yedim benim olan bir para istiyorum. esnaf kan ağlıyor kepenk açıp siftah yapmadan kapanan dükkanlar var Allah rızası için ilgilenin şu ekonomi düzelsin. Zeybekçi yalan söyleye söyleye tövbeeeeeeeeee
bunlar barışacaklar..
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