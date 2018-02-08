AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı

AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk’ün 82 günlük görev süresinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta istifa etmesinin ardından yeni başkan arayışları devam ediyor.
AK Parti İl Başkan adayları mimar Mehmet Arkun, avukat Ömer Özmen, ziraat mühendisi Nedim Kaplan ve eğitimci Cengiz Altıntaş’ın AK Parti Genel Merkezine davet edildikleri öğrenildi.
İHA
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