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AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk’ün istifa etmesinin ardından dört ismin il başkanlığı için Ankara’ya davet edildiği bildirildi.

AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı

AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk’ün 82 günlük görev süresinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta istifa etmesinin ardından yeni başkan arayışları devam ediyor.

AK Parti İl Başkan adayları mimar Mehmet Arkun, avukat Ömer Özmen, ziraat mühendisi Nedim Kaplan ve eğitimci Cengiz Altıntaş’ın AK Parti Genel Merkezine davet edildikleri öğrenildi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
bu adam türkiyenin başında olduğu sürece bu ülkeye hiçbir zaman huzur gelmeyecek
biz huzuru reisle bulduk ve o oldukca siz fedöcüler vatan hainleri huzuru bulamayacaksiniz.. inleri ize girecez inlerinize.. su an afrindeki teroristlerin inine girdigimiz gibi sizinde inlerinize girecez.. bir gece ansizin...
@tarafsiz4747 Huzur mücadeyle olusur huzurunuz bozulmus demekki doru yolda
ulan gerizekali 15 yıl once çokmu huzur vardı da şimdi olsun.. daha iyisi gelene kadar en iyisi bu şunu bi kabul edin ya.. 8 secim kaybetmis birini genel başkan secen bir köyün sürüsü var girdigi her seçinde başarı ile cıkmış bir başkan var.. yemin ediyorum sizin kadar gerizekalilar görmedi bu ulke
@tarafsiz4747 Dünya demek istedin herhalde..
Böyle giderse kendi kendinizi bitireceksiniz az kaldı
bu millet biraz geç anlıyor yoksa çoktan bitmişti
bence hepsi artık istifa etmeliiyoksa halk istifa ettirecek seçimle zaten ağlıyarak gelindi gülerek gitsinler :)
neden isitfalar ödülleniyorlar,chp belediye başkanı polisle göz altına alınırken temizlem operasyonumu yoksa ak gösterilmeye mi çalışılıyor seçim öncesine , e bu sfer döviz veya terör lede korkmuyoruz adeta mülteci kampına döndü ülkem suriyelis ile
SİZ TÜRK MİLLETİNİN CUMHUR BAŞKANI OLARAK BU GÖREVDESİNİZ HER ZAMAN ELİNİZLE BU İŞARETİ YAPMANIZA NE GEREK VARKİ HİÇ İŞARET YAPMADAN SİZİ DİNLESE YÜCE TÜRK MİLLETİ OLMAZMI.
@vural1946 anlamadım...
BU ADAMI EĞER YARGILAYACAK DURUMA GELİRSENİZ VE SUÇLU BULUNDUĞU TAKTİRDE EĞER HAPSE ATILIRSA SİZDEN RİCAM BU İKİ ELİN BAŞ PARMAĞINI PRO KESİCİYLE KÖKTEN KESİN ÇÜNKÜ ZATEN O İKİ BAŞ PARMAĞINI KULLANMIYO BOŞU BOŞUNA ONA AĞIRLIK YAPMASIN HAPİSTE
Belediye Başkanlarını İl İlçe Başkanlarını istifaya zorlayacağına Kendin istifa et hem partin hem de tüm ülke rahata ve huzura kavuşsun. 15 Yıldır bu millet sizin ne mal olduğunuzu anladı artık. Malum Güneş balçıkla sıvanmaz.
kokten istifa etmeleri gerek aslında, değişim şart olmuş.
Adamın parmağı kırık nereme dokunsam ağrıyor hesabı yapıyor..
okuduğunuzu anlamadan yorum yapmayın komik bile olmuyorsunuz.
bu ülkenin gerçek sahibi akp kim ne derse desin bu bir gerçek artik
2 yıl sonra akp lilerin fetö kadar bile itibarı kalmayacak
eyyy ak koyunlar bu neyin işareti böyle bizler mısır kökenlimiyiz acaba bilmiyoruz bilen varmı aranızda.
ben seni atarım. istifa edersen de TC vatandaşlığından atarım diyip yollayacak. il başkanları atama valiler kaymakamlar rektörler atama. Allahtan ülkemizde demokrasi var. Ya olmasay dı?
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