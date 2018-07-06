AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elitaş, merakla beklenen kabinenin Pazartesi günü saat 21.30'da açıklanacağını söyledi.

Elitaş, kabine ile ilgili soruya, "Bir veya iki tane olabilir Cumhurbaşkanının takdiri. Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan olabilir." dedi.

