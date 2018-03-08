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AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'İttifak protokolü'nün altını çizen Ünal 'Milli mutabakata geniş bir çağrıda bulunuyoruz. Yerli ve milli unsurları bu çatı altında toplanmaya davet ediyoruz' dedi.

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ etkinliğine katıldı.

Mahir Ünal, ziyareti sırasında basın mensuplarının soruları üzerine seçim ittifakına yönelik açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "BBP’nin ambleminin orada olmasından niye rahatsız olunsun ki" şeklindeki sözleriyle ilgili görüşleri sorulan Ünal, şu an itibarıyla Anayasa Komisyonu’nda ittifak düzenlemesinin görüşüldüğü bir süreçte olduklarını aktardı.

"ŞU ANDA SİYASİ PARTİLER ARASINDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YAPILMIYOR"

Mahir Ünal, "Şu anda siyasi partiler arasında ittifak görüşmesi yapılmıyor. İttifakın hukuki zeminine dönük yasal bir çalışma yapıldı. Anayasa Komisyonu’nda değerlendiriliyor. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na gelecek ve sonra yasalaşacak. İttifakla ilgili hukuki düzenlemenin yasalaşmasına müteakip siyasi partiler ittifak görüşmelerine başlayacaktır" dedi.

"BU DAVETİN ŞEKLİ, BİÇİMİ, USULÜ YÖNTEMİ NASIL OLACAK; BUNU BELİRLEYECEK OLAN İTTİFAK PROTOKOLÜDÜR"

Siyasi partilerin ilgili kurullarının karşılıklı olarak müzakereler ve değerlendirmeler yapacağını ve nihayetinde bir ’ittifak protokolü’ hazırlanacağının altını çizen Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Şu anda biz AK Parti olarak herhangi bir şekilde ’şu var, şu yok’, ’öyle olsun böyle olsun’ gibi ifadeleri kendi adımıza medya üzerinden konuşmuyoruz. Günü geldiğinde Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ’kapımız herkese açık’; büyük bir birliğe, milli mutabakata geniş bir çağrıda bulunuyoruz. Yerli ve milli unsurları bu çatı altında toplanmaya davet ediyoruz. Bu davetin şekli, biçimi, usulü yöntemi nasıl olacak; bunu belirleyecek olan ittifak protokolüdür. Şimdiden bu konuda kesin, belirleyici bir ifade kullanmak doğru olmaz. Sayın Mustafa Destici’nin de kastettiği sanırım bu... Henüz daha görüşmeler başlamamışken ’bu var, bu yok’, ’şu oldu şu olmadı’ gibi ifadeleri biz, kullanmıyoruz. Ancak bu çerçevede görüş beyan eden farklı siyasi parti yöneticileri ya da genel başkanları olabilir. Onların da bu açıklamalarını saygıyla karşılıyoruz." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
İttifak a karşı "Seçimleri Boykot edelim" diyen CHP li de gördük )) la hemşerim "__Her evden bir kişi HDP ye Oy versin" demek İttifak yapmış olmak sayılmıyormu? "__ Beraber Nasıl Salladık ama" demek ;Bir birlikteliğin bir Ortaklığın BİR İTTİFAKIN İTİRAFI DEĞİLMİYDİ? elbette İTTİFAKTI! CHP seçmenini daha nekadar APTAL Yerine Koymayı düşünüyorsunuz Milli ittifaklar karşısında, KİRLİ İttifaklar Kaybetmeye Mahkumdur
bak kardeş.bana hiç milliyetçilik yapma kullandığın nick italyan.ikincisi açılım sürecinde chp ve hdp ile ittifak yapan akp dir.habur ve oslo akp döneminde gerçekleşmiştir.fetocular kamu kurumnve kuruluşlarına akp sayesinde yerleşmiştir.barzani kürdistan bayrağını istanbul ve ankarada devlet töreniyle karşılanırken akp vardı ülkede.daha düne kadar bahçeli akpkk diyordu.chp nin başında kılıcdaroğlu değil de bir başkası olsaydı şuan akp iktidarda değildi.bu ittifak mhp karşıtı olan kürt seçmeni başka yola itecek.akp karşıtı mhp lilerde mhp ye oy vermeyecek.
@palermo544 yürü sağdan kuş beyinli. mulleti salak zennediyorsun. bak kac kisi yorumunu beğenmemiş. bir akıllı sensin...
@palermo544 pkk lıları davul zurnayla karşılayan devletin savcılarını pkklıların ayaklarına kadar gönderen chpyi kınıyorum
@palermo544 NE OLDU HAYIRDIR FETOYLA BİRLİKTE 15 YIL HAİNLİK YAPARKEN MİLLETİNE KURŞUN SIKANLAR NE OLUYOR MİLLİMİ OLUYOR PKK İLE KOL KOLA AÇILIM NE OLUYOR DU İTTİFAKİ KUMPAS İTTİFAKİ DEGİLMİYDİ
birilerinin g.tleri tutuştu tek başlarına gelemeyeceklerini anladılar kurtulma çabaları
@ahmet.kilic4368 koltuk degnegi devlet de her zamanki gibi hizmet ićin hazırolda
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan çocukları ABD Vatandaşı PAPA ile el ele pozlar verip papazlarla kiliselerde arzı endam eden milli gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen yahudi madalyasını boynunda tasiyan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları milliyeti belirsizlere karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz.. Ne Mutlu Türküm Diyene!...
AZİZ T.C. VATANDAŞLARINI BÖLENLER SİZİN ÇATINIZIN ALTINDA TOPLANIR. GÖRDÜK BİZDEN DEYİP BÜTÜN FETCULARA DEVLETİ TESLİM ETTİNİZ.
40 yıldır ülkücülere kafatascı diyen güruh nedense birden 360 derece dönüp hepsi milliyetçi oldu her kanalda bir dizi yarışı ya çıkarcı güruh peki 40 yıldır neden ülkücülere oy vermediniz şimdi hırsızı baş yapmaya çalışmak neyin kafası
@kempes29 ülkücü başkanı hırsızla beraber.
Çok yazık ya.Millet ne diyorsa o değil mi? Bırakın millet karar versin. Yok ittifak yaptık gelin katılın. Milli ittifak diyeceksek en iyi Milli İttifak şeker fabrikalarını sattırmak istemeyen ittifak olur. İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti ittifakı! İnşallah İYİ ler kazansın.
16 nisan seçimlerinde halkı kandıranlar daha koalisyon olmayacak dediler şimdi denize düşen yılana sarılır gibi koalisyon çığırtkanlığı yapıyor
SOY AĞACIMA BAKTIM EN MİLLİ KİŞİLERDEN BİRİYİM AMA İŞİM OLMAZ
Siz ne ara yerli ve milli oldunuz?
daha çok yalvaracaksınız oy için ama millet gözünü açtı.akp bir saltanat partisi oldu milletveki,lleri belediye başkanları bakanlar parti il başkanları saltanat sürsün oy veren garibanın sayesinde krallar gibi yaşasın oy verenler ise adam yerine konulmasın.mesela bu mahir denen adam karısı bunun daha doğrusu evlenmeden önce izmir akp il başkanının sekreteriydi.partiye onla evlenerek girdi şimdi sakal bıraktı müslüman oldu karısnın sayesinde bakan devleti bunlar yönetiyor işte görün çapsız karaktersizler
her parti bir gün muhalefet olmanın güçlüklerini tadacaktır.
Seçimi kaybedeceğiz korkusu bu ittifak çağrısı, duyanlara duymayanlara. Abdullatif Şener bile kaybedecekler diyor artık !
Yerli ve milli ...?? Ne demek bu yaa iyice çocuklaştınız haa..Yerli ve milli bilimsel ve tarihsel anlamda tanımlanırsa sizler "yerli ve milli" diyerek oy devşirmeye çalışanlar zararlı çıkarsınız..asıl sizler yerli ve milli değilsiniz..
Sadece güzel dinimiz İslamın rahat bir nefes alması için sizden kurtulması lazım bu ülkenin.
demekki hala 51 bulamamışlarrr
CUMHUR diyerek ESASEN ÇAMUUUUUR İTTİFAKI YAPAN eyyy bre gafil,bre milleti pkk hainine,şehidine yahudi katiline satanlaaaaar. SİZ ÇAMUR da değil BATAKLIĞIN İTTİFAKINI KURMUŞSUNUUUZ,GELİN MİLLETE BİZ BATTIIIK SİZİDE BERABEEER BATIRALIM diyorsunuz.
bunlar milleti gerizekalı bellemiş hangi millilikten bahsetmekte köprüler şehir hastaneleri enerji santrallari ve her türlü girdilerde milleti yabancılara soydurdukları içinmi kar garantili iş kredisini dahi vermek koşulu ile biz yerli sermayeye devlet destegiyle zengin ediyor diye chp yi eleştirmişken bunlar yabancıları zengin etmek için milletin sırtındalar millilik bumu millilik şeker fabrikalarını elden cıkarıp milleti kanser yapan mısır şurubuna muhtaç etmek bumu millilik sözde pkk ile müçadele için süriye topraklarındayız iyide afrinle iş bitiyormu ya sınırımızın diğer tarafları
DEGERLİ ÜNAL SENİN GEÇMİŞİN GERÇEKTEN MİLLİYETCİ BİR YAPIDAN OLDUGUNDAN ŞÜPHEM YOK AMA
yerli ve milli lsfini agzindan dusurmeyenler nedense gürcü arap kürt
Atalarım Çanakkale de düşmanla savaştı, Kıbrısta akrabalarım ön safhalarda rumlarla savaştı. İt ti fuck a karşıyım, 18 ay ben askerlik yaptım. Şimdi yerli ve milli değilmiyim???
durum çok kritik. hala en fazla %40-45 civarinda. nereden çıktın da hükümetin korkulu rüyası oldun Syn AKŞENER?????
Ne millisi düpedüz fitne fücür ittifakı.Milli olan biziz yani hain Akp'ye oy vermemiş,feto ile işbirliği yapmamış,pkkya kucak açmamış,kamu mallarını yabancılara satmamış,hainlik hırsızlık bilmemiş,solcuyla işi olmamış, her daim milletini ve vatanını kendinden önde tutmuş hakkın yanında batılın karşısında olan biziz.
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