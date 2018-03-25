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AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 19:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak sürecini MHP ile birlikte yönettiklerini belirterek, 'Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışmayı İzmir´de yapmaya gayret edeceğiz' dedi.

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti Balçova 6’ncı İlçe Kongresi, Balçova Kaya Termal Kardelen Salonu´nda gerçekleştirildi. Kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan da katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile AKP arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı.

'SÜRECİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ'

Dağ, “İttifak konusu, 15 Temmuz´dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz´da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP’nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz´da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdide uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışma İzmir´de yapmaya gayret edeceğiz” dedi. (DHA)

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MHP ak parti izmir hamza dağ ittifak

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
İzmirli MHP li şehrini ve ülkesini para mevki için satmaz satanıda satar. İzmir in ülkücüsü İYİ PARTİ ye geçmil durumda zaten.
geldinizmi lafımıza "_Bozkurt işareti yapanlarla Rabia işareti yapanlar, 15 Temmuz gecesi omuz omuza verip, 16 Temmuz sabahıda Tankların üzerine elele çıktığında BU İTTİFAKKURULMUŞTU" demiştik AK parti bazı yerlerde doğrudan MHP Adaylarını göstermeli bu işin partisi martisi kalmadı. Memleket savaşın ortasındayken ; ve karşınızda "_Bize ne Siz gidin" diyenler varken makam mevki koltuk derdine düşen HATA EDER!
3 ün 1 ini alacaklar.
İstedikleri ittifakı yapsınlar Atatürkü sevmedikleri sürece burada kazanamazlar.
@serkan_kokal_1972 Atatürk ü pis siyasetine alet etme..sen ve senin gibi endişeli laikçi kafalar yüzünden İzmir köy gibi kaldı..artık yeter..!!ya akp li ya mhp li ehil birisi Belediye başkanı olacak.
@s.hazir bı orası kaldı bi de kulagımızın arkası!!! ALLAH akıl fıkır versın artık bu milletimize.
BOŞUNA UĞRAŞŞ
izmir’de İyi Parti’ye oy vermeyecek ülkücü mü varmış :)
serkan kokal atatürk öldü öldü haberin olsun atatürk ü çok sevenler ne yapıyo izmire
İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yaparsanız olur. Siz bunun olacağını görseniz bunu da yaparsınız gömlekleri çıkardığınız gibi.
mehape yle çok zor
Mhp nin desteği ile İzmirde başkanlığı alabilirler. Çıkan adayın cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olması önemli. belediyedeki müdürlüklere yerlere tarikanlardan kişilerin getirilmesi gibi önemli değişiklikler şart....
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