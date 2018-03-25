AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti Balçova 6’ncı İlçe Kongresi, Balçova Kaya Termal Kardelen Salonu´nda gerçekleştirildi. Kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan da katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile AKP arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı.

'SÜRECİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ'



Dağ, “İttifak konusu, 15 Temmuz´dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz´da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP’nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz´da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdide uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışma İzmir´de yapmaya gayret edeceğiz” dedi. (DHA)