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AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim olmayacağını dile getirdi. Ünal CHP ile HDP'nin 2019 seçimlerinde ittifak yapacağını iddia etti.

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Yalancı,vatan haini hırsızlar...
başka partimi kaldıki. zaten ikiz kardeşler, ancak bu ittifak chp tabanında kaymalara sebep olur. sağa kaymasada oylarını iptal edecek şekilde kullanırlar.
@ybarslan_s olum onlar ikiz kardeşse akp fetö de ikiz kardeş unutma beraber yürüdünüz bu yollarda
teröristle ittifak yaparak chp ayağına kurşunmu sıksın diyormuş akp sözcüsü
mr. android no: 2 yine saçmaladı. hem de bu sefer akıllara zarar ve büyük saçmaladı.
başka partimi kaldıki. zaten ikiz kardeşler, ancak bu ittifak chp tabanında kaymalara sebep olur. sağa kaymasada oylarını iptal edecek şekilde kullanırlar.
gizli bir durum yokki chp=hdp=pkk birbirleri için pilav dağıtanlar, beraber iyi sallayanlar bunlar değillermi
BUNDAN DOGAL NE OLABİLİR SAYIN BAKAN.İKİSİDE SOLCU.İKİSİDE SOSYOLİST KOMİNİST VE İKİSİDE DİN DÜŞMANI.TENCER YUVARLANACAK KAPAĞINI BULACAK.ZATEN CHP Lİ VEKİLLER DEMİRTAŞI NİİYE ZİYARET EDİYOR. BAKALIM BU ÜLKE TERÖRE VE DİN DÜŞMANLARINAMI DESTEK VERECEK YAHUTTA MİLLİYETÇİ,SAĞCI İSLAM DİNİNİ EL ÜSTÜNDE TUTAN TERÖRİSTLERE FIRSAT VERMEYENLEREMİ DESTEK VERECEK. HEP BERABER GÖRECEĞİZ.
@volcano1144 siz dincisinizde hırsızlıktan başka ne boka yararsınız
başka partimi kaldıki. zaten ikiz kardeşler, ancak bu ittifak chp tabanında kaymalara sebep olur. sağa kaymasada oylarını iptal edecek şekilde kullanırlar.
hdp ak partiyle ittifaka girse. şükür dogru yolu buldular diyeceksiniz.ama başkasıyla itifak kurarsa hain diyeceksiniz. bu hainlerle ejdatın saraylarında oturup gerneşen pazarlık yapan sizlerdiniz. unutuyorsunuz geçmişinizi.fetöylede içli dışlı sizlerdiniz. ne istedinde vermedik diyende sizdiniz.gel hocam gel hasretiner dayanamıyoruz diyende sizsiniz. hocam bilge insan diyende sizsiniz. çamuru kendinizde arayın bence. her tarafınız çamur. çünkü ak parti birleşmiş milletler gibi. chp hdp mhp dogruyol has. anaptan kurulu amerika menşeeli bir partidir.küfür edenler bakan oluyor. yalanmı.
milletin partisi milli görüş saadet iyi partinin destegiyle gumbur gumbur geliyor. ne mutlu türküm diyene.
ŞİMDİDEN ATEŞ Mİ DÜŞTÜ NE?BİRBİRİNE AKSAMA KADAR LAF SAYAN KUFREDENLER İTTİFAK YAPARSA ONLARDA YAPSİN..KİZMAK YOK...DEMOKRASİLERDE ÇARE TÜKENMEZ...
sizeneee.... sen sabah aksam kufrettiginle ittifak ediyosun etik, açilim yapiyosun hdp ile etik, dopmabahcede gorusuyorsun etik ama daha ortada hic bir sey yokken bu haberleri çıkart buda etik olsun komik valla. kobaniden teroristler davulla zurnayla gecsin etik, askeri pkkliya yedir askeri sanik teroristi tanik yap etik burda , yalan yanlis geri gel konuş ayip ayip , insanlari kin nefrete yalan ve iftiralarla sevkediyorsunuz. gunah yaptiklariniz
UMARIM YAPARLAR.BU FAŞİST ADALETSİZ,MAFYALAŞMIŞ,ÇETELEŞMİŞ İKTİDARDAN BAŞKA TÜRLÜ KURTULUNMAZ.ÜLKE BÖLÜNMEKTEN KURTULUR.
Çamur at izi kalsın Mahir efendi !
hdp gavur partisimi başka bi ülkenin partisimi nedir niye öcü gibi gösteriliyor.daha düne kadar koyun koyunaydınız ne oldu sizden olmayanları hep hain gösteriyorsunz. ne kadar dengesiz bi siyaset yapılıyor bu ülkede
2010 dan beri zaten kolkolalar demeçlerinden kimlere hizmet etikleri gayet açık ve net tereddüt edenler mi varmış ?proje işte daha yok yapmazlar yakışmaz diyen var mi
YCHP de eski CHP lileri kandırıyor senelerce. AKP nin iktidarda kalması için görevli bence. son dakika ittifak yapabilir. adalet yürüyüşünde yaptığı gibi.
siz kendi yaptığınıza bakın size ne chp den iyi partiden HDP den buyrun seçime unutmayın su testide bekledikçe yosun tutar ve kokusu çıkar sağa sola sataşmayı bırakın milletimizin düştüğü dar boğaza bakın
he yav ülkeyi chpliler yönetiyor 16 senedir
İktidar için her şey mübah.
İnsanların inancını sömüren kimler. (Yok birbirimizden farkımız ama biz AKP liyiz.)
Şaşıracak ne var ki 2vatan haini yanyana
Devam edin Chp'ye iftira atmaya! Chp hdp ile ittifak yapıyor diye gösterip,kendi oylarınızı kurtarma derdindesiniz!...
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