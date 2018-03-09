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AK Parti'den Saadet Partisi hakkında flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te katıldığı programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme ve seçim ittifakı teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den Saadet Partisi hakkında flaş açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, siyasi çizleri nedeniyle Saadet Partisi'ne seçim ittifakı teklifi yaptıklarını söyledi. Şentop, SP Genel Parti Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık" dedi. Şentop, teklif konusunda ısrarcı olmayacaklarını kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mart'ta partisini ziyaret eden Şentop'un ardından seçim ittifakına ilişkin, "Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil" açıklamasında bulunmuştu.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te katıldığı programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme ve seçim ittifakı teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'TEKLİFİN NEDENİ SİYASİ ÇİZGİ'

Saadet Partisi'ne siyasi çizgisi nedeniyle teklif götürüldüğünü söyleyen Şentop şöyle konuştu:

"Biz bu yola çıkarken dara düştüğümüz, oy eksiğimiz olduğu için yapmış değiliz. Yerli ve milli unsurları ittfaka davet ediyoruz. AK Parti kulislerinde de aynı görüş dile getiriliyor. Saadet Partisi'ne yapılan teklifin temel nedeni ise temsil ettiği siyasi çizgi. AK Parti teklifini yaptı ama bundan sonra Saadet Partisi'nin ittifaka dahil olması için ısrarcı olunmayacak."

"Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 21 Şubat'te teklifimizi Meclis'e vermeden önce genel başkana bilgilendirmede bulundum" diyen Şentop, görüşmede Saadet Partisi'ne genel bilgiler verdiğini ve "talebiniz varsa önümüzdeki hafta daha geniş konuşmak için gelebilirim" dediğini ifade etti.

Şentop, "Cumhurbaşkanımız bunu ifade ediyor. Karamollaoğlu ile görüşmelerinde böyle bir teklif yaptığını söylüyor. 21 Şubat'ta ben de dile getirdim. Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık" dedi.

Dara düştükleri için SP'ye teklif götürmediklerini söyleyen Şentop şöyle konuştu:

"Biz ittifakta yer alması konusunda teklifte bulunduk. Sayın Karamollaoğlu görüşürler, partilerinin yetkili kurulları görüşürler. Atılan adımların yanlış anlaşılmasını istemiyoruz. Barajı aşalım gibi, oy eksiğimiz olduğu için bunu yapmış değiliz. Dara düştüğümüz için teklifte bulunmuyoruz. Milli yerli unsurları da davet ediyoruz"

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ak parti Saadet Partisi Mustafa Şentop

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
saadet bunlarla ittifak yapmamalı ve gülü aday gösterip chp ile hareket etmelidir.artı chp kemali değistirmeli sunni bir bakan getirmeli.yoksa onlar hep kaybeder
@freestar83 sendemi ayrımcılık yapıyorsun alevi sunni ayıp yaa ayıp.. bu ülke bu ayırımı yaptığı müddetçe hiçbir yere gelemez. alevi sünni müslüman ermeni hiristyan yahudi sryani ermeni yunan ruz japon afrikalı zenci beyaz dindar dinsiz yeter ya bütün bubların bu dünyada eşit şartta yaşam hakkı var . çünkü insanız hepimiz. nerde ayrımcılık yapan biri varsa onun sonu cehennemdir...
ne alaka anlamadim. alevi olunca ne oluyorki. din devletimiyiz biz.
@freestar83 gül de farkli işler pesinde.direk akp ye baglar saadeti
@karaman_muzaffer_1959 öyle değilse de o yolda hızla ilerliyoruz dostum.
@freestar83 chp hdp saadet sonrada saadet milli görüşçü yersen hdp ve chp ile ittifak yapan milli görüşçümü olur
Zamanında bir devlet başkanı varmış , her girdiği seçimi kazanırmış, tabi seçim kazanmanın bazı sırlarınıda biliyor ve her yola baş vururmuş bu böyle 20 yıl devam etmiş,yine bir seçime hazırlanırken tebdili kıyafet dolaşırken bir çobana rastlamış sohbet etmiş oyunu kime vereceksin demiş,oda ya bu iktidardan sıkıldım artık başkasına vereceğim demiş,devlet başkanı dönmüş çobana ya haklısın galiba bende sıkıldım artık demiş.Darisi bizimkilerin başına.
@cemo3641 çok beklersiniz, başkan Recep Tayip ERDOĞAN olacak , abd almanya israil fransa vb. şer odaklar Erdoğan'ı devirmek istiyorlar neden çünkü artık Türkiyeye diz çöktüremiyor boyun büktüremiyorlar onlar Erdoğana düşman ise elbette biz dostuz onlar Erdoğanı devirmek istiyorsa elbet biz onların karşısında erdoğanın yanındayız fetocular vb. tüm şer odaklar onlarla birleşmiş Erdoğanın devrilmesi için dört gözle bekliyorsa daha çok beklerler hepsi hüsrana uğrayacak
Dara dusmemisler istemem yan cebime koy mantigi pehhh
şu dönemdeki en kral parti saadet partisi nedenmi adamlar ın derdi meclise girmek bi koltuğa oturmak değil dik dur eğilme benim gibi düşünen herkes sizinle akp gençlik
ÜLKE BU ARAPÇILARDAN AKŞENER-SAADET-CHP SAYESİNDEN KURTULABİLİR .YOKSA ÜLKE BİTİK .
@bizedogrugerekli_2017 hdp yi eklememişsin oraya onlarda var ülkeyi kurtaracak he yersen bir bitmediniz be ümmetçilik koçum ümmetçilik arapçılık değil biz mülümanzı ve ümmeti seviyoruz sahip çıkıyoruz müslüman afrikalı da olsa müslüman bosnalı da olsa sahip çıkıyoruz islam birliği ancak ve ancak kurutluşumuzdur hem mahşerde hem dünyada tek kurtuluş islama ve ümmete sahip çıkmaktan geçiyor
ya sadetin tabanı gidip hedp oy atmaz rahat olun bu hain kemala mı getirelim ülkeyi bölsün milet sağduyulu davranır sağı solu kalmadı bu işin tek olup bu haçlı oyununu bozmamız lazım
Saadeti alırlarsa karşı cepheyi daha rahat yıpratacaklar. Daha kolay suçlayacaklar, Saadet karşıda durursa ellerinde fazla bir malzeme kalmayacak, sorun bu.
helal olsun Şu Saadete dik duruşu hak anlayışı hukuku adeleti üstün tutması tam bir milli
Ben anlamıyorum İtifak nedir...Eğer bu halk senin yaptığın icratlarından memnunsa seni nasıl başa getirdiyse bu seçimlerde de sana oy verir. Hülle nikah yapıp seçimlere girmek de ne. Demek ki bu halk sana gülle güle diyecek gitmemek için her türlü yola başvuruyorsunuz. Yok seçim kanunlarını değiştiriyorsunuz mühürsüz zarf ne ya... Ak parti Mühürlü zarflarla 15 yılda bu seçim sistemi ile 12 seçim kazandı ne oldu da birden mühürsüz zarflar ve seçim kurallarını değiştirmek zorunda hisseti kendini....
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