AK Parti'den Saadet Partisi hakkında flaş açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, siyasi çizleri nedeniyle Saadet Partisi'ne seçim ittifakı teklifi yaptıklarını söyledi. Şentop, SP Genel Parti Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık" dedi. Şentop, teklif konusunda ısrarcı olmayacaklarını kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mart'ta partisini ziyaret eden Şentop'un ardından seçim ittifakına ilişkin, "Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil" açıklamasında bulunmuştu.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te katıldığı programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme ve seçim ittifakı teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'TEKLİFİN NEDENİ SİYASİ ÇİZGİ'

Saadet Partisi'ne siyasi çizgisi nedeniyle teklif götürüldüğünü söyleyen Şentop şöyle konuştu: