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AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 12:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili olarak son dakika açıklama geldi. Yazıcı, 28 gün şartı ile ilgili olarak, 'Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir' ifadelerini kullandı.

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de bedelli askerliğe ilişkin açıklama yaptı. Yazıcı, 28 gün şartı için "Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir" dedi.

Hayati Yazıcı, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Hayati Yazıcı, bedelli askerliğe ilişkin olarak, "Bu bir sorun. Türkiye'nin gençleriyle ilgili. Askerlik vatan görevi. Yığın haline gelmiş temel bir sorun. Siyaset sorunlara karşın duyarsız kalamaz. Askerliği her Türk gencinin yapması gereken onurlu bir görev. Ancak gençlerimiz isteseler bile hemen askere gitmeleri mümkün değil. TSK'nın silah altına alacağı kadrosu belli. Yılda en fazla 350 bin kişi. Ancak askere gidememiş 5 milyon dolayında Türk genci var" dedi.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"3-5 yılda bir bu birikim oluyor. Bedelli askerlik talepleri geliyor. Adam iş kurmuş, iş edinmiş. Özelde kamuda çalışıyor. Askere ne zaman çağrılacağı konusunda beklenti içerisinde. Apar topar askere gitmesiyle işini kaybetme kaygısı var. İş kaybetmeyle ilgili kaygılar vardı."

28 GÜN KALACAK MI?

28 günlük temel eğitim hakkında konuşan Yazıcı, "28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur. Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik ak parti Hayati Yazıcı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bedelliler bol bol şehit cenazelerine katılarak "şehitler ölmez vatan bölünmez ve vatan sana canım feda" gibi laflar edin, çeleknleri parçalayın ama "ben bedelliyim" yazan bir tişort giyerek yapın.
28 günde komando yetiştiriyorlar sanki. yap 10-15 gün yeter
Çok saçma bir düzenleme 28 gün gidecegime 5 ay giderim düzenin bozulduktan sonra ne anladık ki ha bir ay ha beş ay
Arkadaş çok saçma 28 gün madem eğitim alacak bari istediği yıl 28 gün gitsin bedelli yapacak kişi işinden olmasin her yıl bellirli tarihler arası gitsin örnek ocak şubat veya temmuz ağustos arası 28 gün eğitim için muracat olsun istediği yıl gitsin eğitim degilmi kolaylık sağlayın biraz
25 gün fazlaymış,24 ay,18 ay,15 ay,12 ay yapanlar nasıl yaptı,baktılar tepki geldi 25 günü iptal edecekler,tatlı su kurnazları.
yazık onca şehit verdikten sonra bu bedelli gündeme gelmemeliydi.seçim yatırımı olarak 5 milyon bedelli bekleyen varmış bunların kaçı sizlere oy verecek? yarın birgün bir iç savaş çıksa veyahut düşmanımız bol bir savaşa girmemiz gerekse ,bedelliler ne diycekler biz VİP iz bedelliyiz bizi vurmayınmı diyecekler merak ediyorum.
yazık onca şehit verdikten sonra bu bedelli gündeme gelmemeliydi.5 milyon bedelli bekleyen varmış bunların kaçı sizlere oy verecek? yarın birgün bir iç savaş çıksa veyahut düşmanımız bol bir savaşa girmemiz gerekse ,bedelliler ne diycekler biz VİP iz bedelliyiz bizi vurmayınmı diyecekler .
Oncelikle bedelliye karsi cikanlar bencil insanlar. Bir cok insan durumu olmadigindan askere gidemiyor. Ya okuyor, ya annesine bakiyor, yada hastaya bakiyor. Birde bedellide adi ustunde adamlar bedel veriyor yani kendi yani yaklasik 10 asgari ucret ve bu para direk devlete gidicek. Adamlar bosunami calisti. O emekleride devlete gidicek ayni askerlik gibi . Ondan kimseye bencillik yapmayin.
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