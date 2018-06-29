AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

Bakanlar Kurulu'nun KHK çıkarma yetkisine ilişkin soru üzerine Yazıcı şunları söyledi: "Türkiye bir hukuk devleti. Meclis, seçim dolayısıyla tatile girmeden önce çıkartılan yetki kararnamesi ile Bakanlar Kuruluna bu alanları, uyarlama alanlarını düzenleme, geçiş prosedürlerini sağlamak üzere yetki vermiştir. Bunun süresi belli, kaç tane kararname çıkartabileceği belli; birden fazla kararname çıkartabilir. Cumhurbaşkanımızın Mecliste yemin edip göreve başlayacağı ana kadar bu yetki kararnamesine dayalı KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulunda. Onun üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla sonuçları hep birlikte göreceğiz."

"Kararnameler ne zaman çıkar?" şeklindeki soruya da Yazıcı, "En son o süreye kadar. 'Şu tarih' diye bir takvim vermek söz konusu değil. Ama en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın yemin edip göreve başlayacağı ana kadar KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir." karşılığını verdi.

OHAL AÇIKLAMASI

OHAL'in kaldırılması konusunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bazı yasal düzenlemelerle birlikte "evet" dediği yönünde haberlere ilişkin Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bahçeli'nin ne dediği konusunda bir bilgi sahibi değilim. OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil ama anayasal bir müessesedir.

OHAL'i gerekli kılan koşulları, her Türk vatandaşının unutmaması gerekir. 15 Temmuz 2016 alçak darbe teşebbüsünden 5 gün sonra yani 20 Temmuz'da Türkiye FETÖ, PKK, DHKP-C gibi Türkiye'ye musallat olmuş terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek bakımından, OHAL yönetimine geçişi sağlamış ve etkin mücadelede de gerçekleştiriyoruz. Birtakım terörist odaklara finansal kaynak sağlayan belediyeler, kurumlar, müesseseler OHAL kapsamımdaki kararnamelerle devre dışı bırakılmıştır. Bunlar önemli kazanımlar. Dolayısıyla var eden sebeplerin ortadan kalkıp kalkmadığı konusunda, mütehassıs kurum Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu'dur. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığıdır. Yürütme yetki ve görevini kullanacak olan cumhurbaşkanlığıdır, başkanlıktır. Dolayısıyla onlar değerlendirecek ve o değerlendirme çerçevesinde işlem yapılacak. Elbetteki hükümet, yürütme erki, kimi kurum ve STK'lerden gelen talepleri, bu konuda karar

verirken dikkate alacak diye düşünüyorum. "