AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısında soruları cevapladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eleştirilerine cevap veren Ünal şunları söyledi:

Bunları değerlendirmeye değer görmüyorum. Nihayetinde bu yapılan değerlendirmeler daha çok bir spekülasyon oluşturmak ve yeni tartışma alanı oluşturmak, siyasal konum oluşturmak üzere bu dil ve söylem görülüyor. Bunlar Karamollaoğlu'nun kendi siyasi değerlendirmeleridir. Bunlarla ilgili sadece 'Temel Karamollooğlu böyle düşünüyormuş' gibi düşünüyorum.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Edirne'de konuşan Karamollaoğlu, şunları söylemişti:

Son zamanların en önemli hadisesi, Amerika'nın, İngiltere ve Fransa ile Suriye'yi vurması oldu. Biz bunu hakikaten Müslümanlar için önemli bir gecenin sabahında, sanki sadece Suriye'de, Eset rejiminden değil bütün Müslümanlardan öç almak için yapılan bir saldırı olarak gördük ve lanetledik. Bizi üzen hükümetin yaklaşımı oldu. Yani onlar bunu olumlu karşıladıklarını ifade ettiler, bu kanaate nasıl gelir, idrak etmek, anlamak mümkün değil.