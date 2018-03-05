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AK Parti’den vekillere 'uyum' mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti, ittifak çalışmalarının ardından hız verdiği uyum yasalarının taslağının oluşturulması için milletvekillerine tek tek bir mektup göndererek öneriler ve görüşlerini istedi. Mektupta vekillerin hangi alanlarda çalışması gerektiği de belirtildi.

AK Parti’den vekillere 'uyum' mektubu

16 Nisan 2017’de kabul edilen ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile 2019’da Türkiye’de köklü değişimler yaşanacak. Bunun için de AK Parti geçiş sürecinde uyum yasalarını çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. MHP ile yapılan ittifak çalışmasının ardından AK Parti organlarında şimdi de uyum yasaları için harekete geçildi. AK Parti’den bu kapsamda milletvekillerine mektup gönderilerek uyum yasaları için görüş ve önerilerini iletmeleri istendi.

ÇALIŞILMASI İSTENEN 2 KONU VAR

Mektupta, “16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu '’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ kabul edilmiştir. Kabul edilen yeni sisteme uygun olarak bir takım kanuni düzenlemenin yapılması zaruri hale gelmiştir. Yapılacak bu düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna ve çağın gereklerine uygun yapılmalıdır” denilerek çalışması gereken maddeler şöyle sıralandı:

2820 Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunları (298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu, 2972 Sayılı Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu) konusunda yeni bir çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda vekillerden "Siyasi Partiler Kanunu" ve "Seçim Kanunları" ile ilgili önerileri ile yapılması düşünülen kanuni düzenlemelere ilişkin görüşlerinin gönderilmesi istendi. (Yeni Şafak)

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ak parti uyum yasası Taslak

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ya bunlar kendilerine çalışıyor halk için bir şey yok...İşlerine gelen seçim yasalarını nasıl şipşak çıkarıyorlar. Ama iş ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİNE VERİLECEK CEZAYA GELİNCE AYLARDIR BİR UYUM YASASI HAZIRLAYAMADILAR. Ama iş kendi çıkarları hakkında olunca bir gecede çıkarırlar mesala maaşlarına zam ..dişlerine yapılacak implant sayısı gibi 5 dakikada hallediyorlar...Bunları kendileri milli kendilerini secenler göçmen hesabı yapıyorlar...
Daha dün.. Başkanlık anayasasını kabul edin.. koalisyon pazarlıklarına son verin.. ülkeye istikrar gelsin demediniz mi ? peki bu yaptığınız neyin pazarlığı ? demezler mi adama .. işiniz gücünüz entrika..katakulle..
şampiyon Galatasaray
yapacağimi kahnuna da atacağiniz başliğada lanet olsun
uyummu ne uyumu arkadaş ülkede kutuplaşma ve kamplaşma ekonomi sıkıntısı var uyumdan bahsediyorlar
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