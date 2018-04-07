AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafeye dikkati çekerek, "ABD'nin kapısında çok dilendik, SİHA istedik. Dediler ki 'Kongre müsaade etmiyor.' Eh işte bu tür komşular bizi elhamdülillah bu teknolojinin de sahibi yaptılar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, 2002 Kasım'da 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervinin bugün 120 milyar dolara çıktığını, Türkiye'nin bugün savunma sanayisinde kendi silahını yapan bir ülke konumuna yükseldiğini belirtti. Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'larla Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri vurduğunu dile getiren Erdoğan, "Ne olacak, ABD'nin kapısında çok dilendik, SİHA istedik. Dediler ki 'Kongre müsaade etmiyor.' Eh işte bu tür komşular bizi elhamdülillah bu teknolojinin de sahibi yaptılar. İHA'mızı da yaptık. Şimdi İHA'mız koordinatları veriyor, F15'ler, F16'lar da gidip indiriyor. Tankımızı, topumuzu, silahımızı da ürettik. Yapacağımız çok iş var, daha bitmedi." dedi.

Savunma sanayisinde özellikle zırhlı taşıyıcılara özel önem verildiğini, bu araçların birçok çeşidinin Türkiye'de üretildiğini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Eğer siz zırhlı taşıyıcılarınızı yapamazsanız adam sizi aynen kuş kafesinde avlar gibi avlar. Ama biz şimdi bunları yapıyoruz. Elhamdülillah öyle zırhlı taşıyıcılar yaptık ki eğer kendisi kemerini, miğferini, her şeyini takıyorsa orada askerin şehit olması adeta mümkün değil. O zırhlı taşıyıcı yuvarlanıyor, elhamdülillah herhangi bir şey olmuyor. Şu ana kadar bu tür zırhlı taşıyıcılarda şehidimiz parmak sayılarını geçmez. Tüm tedbirini alacaksın ki askerinin kendine olan güveni de o denli artmış olsun." Erdoğan, geçmişte savunma sanayisi firmalarının ithalat yapmak için yurt dışına gittiğini, bugün ise artık geliştirdikleri ürün ve teknolojilere müşteri bulmak, sipariş almak için gittiklerine dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'nin turizmde de yeniden yıldızı parlayan üke olduğunu, birkaç gün önce de enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte attıklarını anımsattı.

Türkiye'nin bu yatırımla nükleer enerji kullanan ülkeler ligine taşındığını, bu alanda ikinci etapta Japonlarla sözleşme imzaladıklarını, bunun adımını atacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncüsünün de hazırlıklarını yaptıklarını, görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. - "Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın" Akkuyu'daki ilk reaktörü 2023 yılında devreye alacaklarını, ülkenin bu yatırımla daha ucuz, temiz ve gerçek anlamda çevreci bir enerji kaynağıyla tanışmış olacağını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "CHP'nin bir tane milletvekili Mersin'de gösteri yapıyor. Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın, neyin gösterisini yapıyorsun yahu. Bunların işi gücü bu. Bunların Türkiye'de dikili bir ağacı yok. Nerede hayırlı bir adım atıyorsan bunlar orada. Niye? Şerrin temsilcileri olması lazım ya. Bunlar şerrin temsilcisi. Biz enerji sepetimizi dengeli hale getirirken diğer taraftan da dış ticareti ve buradaki açığımızı, petrol ve doğalgaz ithalatı kaynaklı sıkıntıları bir nebze olsun inşallah çözmüş olacağız. Diğer tüm konularda olduğu gibi bu meselede de Ana Muhalefet Partisi'nin direncine, tepkisine, çelmelerine muhatap olsak da inşallah Akkuyu Santrali'ni hedeflediğimiz şekilde 2023'e kadar faaliyete geçireceğiz.

Onlar istemese de onlar Türkiye'yi şikayet etse de biz milletimize ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcılara adeta ne diyorlar biliyor musunuz? 'Türkiye'ye gelmeyin'. Yahu bunlar siyaset yapıyor. Bunlar diyorlar ki 'Türkiye terör ülkesi gelmeyin.' Biz bu tür utanmazlara rağmen bu ülkeyi büyütmeyi, kalkındırmayı her alanda muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımayı sürdüreceğiz." - Denizli'ye yapılan yatırımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'yi kalkındırmak için de var güçle çalıştıklarını ifade ederek, kente 15 yılda 17,5 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, eğitimde 3 bin 777 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 5 bin 90 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını, birkaç yıl içinde 2 bin 300 kişilik yeni yurtları da hizmete sokacaklarını dile getirdi. AK Parti döneminde sağlıkta büyük bir dönüşümün gerçekleştirildiğini, geçmişte sağlıklı gidenin hasta döndüğü, vatandaşın doktor bulsa ilaç bulamadığı, ilaç bulsa parasını verip alamadığı bir sağlık sisteminin bulunduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye'nin o kötü günlerine son verdik. Eski Türkiye'nin o kötü günlerinde SSK'nın başında kim vardı ? Rahmetli Savaş Ay hani bir programında yanına almıştı ya Bay Kemal'i. Orada hastanelerimizin o fecaatini anlatıyordu. Aman yarabbi. Suçu da nereye atıyordu. O zamanın başbakanına. Yahu sen ne iş yapıyorsun, ne işe yararsın, sen üzerine düşen görevi yaptın mı ? Her taraf rezillik, sağlam girer hasta çıkar. Hastanelerin durumu öyleydi. Şimdi biz Denizli'ye 11'i hastane olmak üzere toplam 28 sağlık tesisi kazandırdık. Yeni bir adım atıyoruz, bin yataklı şehir hastanesini kuruyoruz. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız. TOKİ vasıtasıyla Denizli'de 11 bin 295 konut projesi başlattık." - Ege'deki yeni yol yatırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti öncesi Türkiye'de yolların perişan halde olduğunu, bu alanda "Yol medeniyettir" diyerek büyük yatırımlar yaptıklarını, 2002'de 65 kilometre olan Denizli'deki bölünmüş yolların 358 kilometrelik yatırımla 423 kilometreye ulaştırıldığını kaydetti.

Denizli'de toplam maliyeti 1,5 katrilyon liralık 11 yol projesinin devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları belirtti: "Proje bedeli 3,5 katrilyon lira olan Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nun ihalesini haziran sonunda yapıyoruz. Böylece Ege ile Akdeniz'i birbirine otoyol ile bağlıyoruz. Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ile Ortaklar-Aydın- Denizli tren hattını da TÜBİTAK'ın yaptığı yazılımla modernize ediyoruz. Bu projenin biten kesimlerini etap etap hizmete sunacağız. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-İzmir Hızlı Tren projemiz bizim 2023 projelerimizden biridir. Önce Antalya-Burdur arası sonra diğer kesimler yapılacak. Ayrıca mevcut Denizli-Aydın tren hattını modernize edip ikinci bir hat daha yaparak daha güvenli ve etkin bir şekilde işletimini sağlayacağız. 1,5 katrilyon liralık maliyeti olan bir projeyi önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz." Denizli'deki Çardak Havalimanı'nı da terminal binası yaparak büyüttüklerini ve modernize ettiklerini aktaran Erdoğan, 2003 yılında 37 bin olan yolcu trafiğinin böylece geçen yıl 684 bine ulaştığına işaret etti.