AK Parti Didim teşkilatında “Subaşı” dönemi

AK Parti Didim İlçe teşkilatının 6. Olağan kongresinde Belediye meclis üyesi Maşallah Subaşı ilçe başkanı seçildi. Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde yapılan ilçe kongresine AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Abdurrahman Öz, İl Başkanı Ömer Özmen, İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, İl Gençlik Kolları Başkanı M. Enes Yıldız, Eski ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, eski ilçe yöneticileri, Oda başkanları, Meslek örgütü temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Kongrenin divan başkanlığını AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Genel Merkez tarafından hazırlatılan video gösterileri izlettirildi. Ardından kısa bir konuşma yapan Divan Başkanı Erdem “Didim Aydın’ın en büyük 6 ilçesinden biri; 2019’da Aydın ve Didim’de arzu ettiğimiz başarıya yakalayacağımıza inanıyorum. Yeni teşkilatlarımızla birlikte 2019’da iyi sonuçlar alacağımıza şüphem yok.”dedi. Ardından konuşan AK Parti Didim İlçe eski başkanı Cenk Ünlü atanmasının ardından 2014 yılında seçilerek başkan olduğunu hatırlatarak süreç içerisinde yerel ve genel seçim ile halk oylamalarından ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Ünlü yeni teşkilatın her zaman yanından olacağını belirterek, görev alanlara başarılar diledi. AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz ise konuşmasının başında Afrin operasyonunda şehit düşen Nazilli’li uzman çavuş ile ve operasyon kapsamında şehit olan tüm Mehmetçiklere Allah’tan rahmet diledi. Öz terör sorununun 2023 ve 2053 hedefleri doğrultusunda çözüleceğini ifade ederek “AK Partinin çıtasının her zaman yüksektir. Bu kongrelerde teşkilatlar güçlenerek çıkacaktır.”dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise eski görev yapan ilçe başkan ve yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başlarken “2019’a giden yolda güzel bir başarı hikayesi yazacağımızdan eminim. Kongreler bayrak yarışıdır.Teşkilatlar güçlü olursa parti güçlü olur. Parti güçlü olursa hükümet güçlü olur. Hükümet güçlü olursa Devlet güçlü olur. Biz o yiğit ve güzel insanı yanı Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız ve onun izinden gideceğiz.”dedi.

Savaş, Didim ile ilgili güzel projelerinden olduğunu ve müjdeleri daha sonra AK Partili vekillerle birlikte vereceklerini belirterek teşkilatlarda görev alan partililere teşekkür etti.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise konuşmasının başından Şehit askerlere rahmet dilerken gazilere sağlık ve hayırlı ömür diledi. Özmen AK Parti kadrolarının haram, yalan ve aldatmaktan uzak olduğunu ifade ederek “2019’da Tüm Aydın’ı Ak kadrolarla yani Ak belediyecilikle buluşturacağız. Artık dargınlık küskünlük yok; İlimizi ve şehrimizi kalkındıracağız.”dedi.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu raporu ile bütçe okundu ve ibra edildi. Konuşmaların ardından İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve yönetim kurulu partililere tanıtıldı. Subaşı başkanlığındaki yeni ilçe yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; “Ali Karadayı, Bahri Yaba, Bilge Tonyukuk Çetinel, Birol Salman, Davut Bektaş, Emine Koçer, Erkin Erdem Esma Boztürk, Hakan Kılıç, İbrahim Engil, Kadir Ceran, Mehmet Çoban, Mehmet Tekdemir, Mehmet Vela, Metin Çakır, Nur Gizem Söyler, Nurullah Saygın, Selman Güdül ve Turgay Duran”