DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Fetih yakın, artık benim oradaki kardeşlerim evlerine, topraklarına gidecekler. Yetti artık. Bütün bu sabırlardan sonra şimdi fetih müyesser olacak." dedi. Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 16'sı hastane olmak üzere 42 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını söyledi. Kayapınar ilçesinde bin 200 yatak kapasiteli şehir hastanesinin yakın zamanda inşasına başlanacağını dile getiren Erdoğan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 16 bin 850 konut inşa ederek, Diyarbakır'ın çehresini değiştirdiklerini belirtti. Şehirdeki bölünmüş yol uzunluğunun 414 kilometreye çıkarıldığını aktaran Erdoğan, "Ülkemizin son yıllardaki en önemli ulaşım projesi olan hızlı trenden Diyarbakır'ın mahrum kalması elbette düşünülemezdi. Bir yandan Şanlıurfa, Mardin istikametine diğer yandan Elazığ tarafına iki ayrı hızlı tren hattı kuruyoruz. Proje hazırlıkları sürüyor, en yakın zamanda inşasına da başlanacak." diye konuştu.

Diyarbakır Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 5 milyon yolcuya çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Silvan Barajı, sadece ülkemiz değil dünya çapında bir projedir. Bittiğinde Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama amaçlı baraj burası olacak. İnşaatını yarıladığımız bu baraj, 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayarak bölgenin ekonomisine yılda 1,2 milyar lira ilave katkı sağlayacak. Dicle Barajı'ndan getirdiğimiz suyla şehrimizin içme suyu sorununu da çözdük. Son 15 yılda Diyarbakır'daki çiftçilerimize ödediğimiz tarımsal destek rakamı yaklaşık 4 milyar liradır. Görüldüğü gibi her alanda Diyarbakır'ı tarihinde görmediği hizmetlerle buluşturduk, buluşturuyoruz. Bu hizmetleri daha da çoğaltarak, daha da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz." - "Bir yerde huzur yoksa oraya yatırımcı gelmez" Bir şehir, bölge ve ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin, istihdamını artırmasının, hayat kalitesini yükseltmesinin birinci şartının huzur olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yerde huzur yoksa devlet ne kadar imkan sağlarsa sağlasın oraya yatırımcı gelmez. Devlet olarak biz okul, hastane, yol yapmışız, baraj, konut yapmışsız velhasıl her şeyi yapmışız. Diyarbakır'ın hem konumundan hem de tarihinden muazzam potansiyeli var. Buna rağmen eğer Diyarbakır'ın her köşesinde bir fabrika, bir tesis yoksa insanlar iş değil, iş yerleri çalıştıracak insan aramıyorsa burada durup düşünmemiz gerekiyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgemizde yıllardır yaşanan yatırım sorununun, işsizlik sıkıntısının tek bir sebebi var, o da terör. Unutmayınız para ürkektir; en küçük bir tıkırtı, en küçük bir zorlama, en küçük bir olumsuzluk parayı hemen kaçırır. Bugün bırakın dışarıdan yatırım gelmesini Diyarbakır'ın kendi sermaye sahipleri dahi buraya yatırım yapmıyor. Ne zaman Diyarbakır ile terör ifadeleri birlikte anılmaz, işte o zaman bu şehir yatırımla dolar taşar. Bunu da böyle bilin." Terörün önüne geçmek için her yolu denediklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "Eğer mesele gerçekten demokrasi ve özgürlük meselesi olsaydı, bizim bilhassa 2009 yılından sonra yaptığımız reformlardan, bu şehirde tek bir silahın patlamaması, tek bir teröristin dolaşmaması lazımdı. Reformlarımızın en zirve noktasında terör örgütü şehirlerimizin mahallelerine çukurlar kazarak kendince ülkemize ve milletimize meydan okumaya kalktı. İşte o zaman baktık ki bunlar nushtan yani nasihatten anlamıyor, tekdir ile de uslanacakları yok mecburen köteği devreye soktuk. Güvenlik güçlerimiz, Sur içi başta olmak üzere terör örgütü ülkemizin neresinde böyle bir teşebbüse girişmişse hepsini de sildi, süpürdü, teröristleri açtıkları o çukurlara gömdü."

- "3569 terörist etkisiz hale getirilmiş" TSK ve Özgür Suriye Ordusunca Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Artık Afrin'deyiz, anbean Afrin'e girdik giriyoruz. Buraya girerken şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı nedir diye sordum. Aldığım cevap, 3569 terörist etkisiz hale getirilmiş. Artık Afrin'in neredeyse 4'te 3'ü kontrolümüzün altına girmiş vaziyette. İnşallah 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril muminin' müjdesi yakın, fetih yakın, artık benim oradaki kardeşlerim evlerine, topraklarına gidecekler. Yetti artık. Bütün bu sabırlardan sonra şimdi fetih müyesser olacak. Şehitlerimiz var ama Elhamdüllilah onlar biliyorlar ki biz o yüce makama doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı. - "Bunların nasıl bir işgal ordusu olduğunu da gayet iyi biliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şehirden bir gencimizin ifadesiyle 'Denizi olmadığı halde her gün insanların boğulduğu Diyarbakır' artık geride kaldı." dedi. Her kim, eline silahı alıp vatandaşların hakkına, hukukuna el uzatmaya, milletin birliğini, beraberliğini, devletin bekasını tehdit etmeye kalkarsa askerin, polisin hazırda beklediğini vurgulayan Erdoğan, "Adı ister PKK olsun, ister FETÖ, ister DEAŞ olsun, ister YPG, bizim için fark etmez. Arkasında kimin, hangi gücün olduğu da fark etmez. İstiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, hemen başını ezeceğiz. Bu ülkede huzurla yaşamak istiyorsak, demokrasimizi korumak, özgürlüklerimizi genişletmek istiyorsak böyle hareket etmeye mecburuz."