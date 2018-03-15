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AK parti Eefeler’de Kadın Kolları Başkanı Karadağ oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

AK Parti Efeler İlçe Kadın kolları Başkanı Ayten Kardağ oldu.

AK parti Eefeler’de Kadın Kolları Başkanı Karadağ oldu

AK Parti Efeler İlçe Kadın kolları Başkanı Ayten Kardağ oldu. Genel Merkez tarafından görevlendirmesi yapılan Ayten Karadağ, birlik içerisinde Efeler için yola devam edeceklerini belirtti.
AK parti Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı, İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın Genel Merkez tarafından Kadın Kolları Başkanlığı tarafından görevin Karadağ’a tevdi edildiğini belirterek “AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından Efeler İlçe Kadın Kolları Başkan adaylarımız Birgi Çöne ve Ayten Karadağ ile yapılan görüşmeler neticesinde görev Ayten Karadağ’a tevdi edilmiştir.Birlik içinde Efeler için kutlu yürüyüşe iyi bir ekip çalışması ile devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olan Ayten Karadağ’ın emekli olduktan sonra kendi işinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

AK parti Eefeler’de Kadın Kolları Başkanı Karadağ oldu

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