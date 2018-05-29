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"AK Parti en çok bu Boğaz'a, Çanakkale'ye yakışır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 02:25 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Çanakkale'de tartışmasız AK Parti birinci olacak. Bundan başka iddiamız, daha öte duamız olmaz. Çünkü Çanakkale'ye en çok AK Parti yakışır"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'de tartışmasız AK Parti birinci olacak. Bundan başka iddiamız, daha öte duamız olmaz. Çünkü Çanakkale'ye en çok AK Parti yakışır. AK Parti en çok bu Boğaz'a, Çanakkale'ye yakışır." dedi.

Turan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Çanakkale'de birçok projeyi hayata geçirdiklerini, birtakım projelerinin yapımının ise sürdüğünü söyledi.

Bu seneki seçimlerde farklı anlayış ve ruhtaki partilerin bir araya geldiğini belirten Turan, herkesin daha çok çalışmak zorunda olduğunu vurguladı.

Zaman zaman oyların düştüğü yönünde dedikodular duyduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Ben söylediğimin arkasındayım, Çanakkale'de AK Parti bu dönem birinci olmazsa biz bu işi bırakalım arkadaşlar. Çanakkale'de tartışmasız AK Parti birinci olacak. Bundan başka iddiamız, daha öte duamız olmaz. Çünkü Çanakkale'ye en çok AK Parti yakışır. AK Parti en çok bu Boğaz'a, Çanakkale'ye yakışır. Elimiz çok kuvvetli. Bizim kendi kendimize yanlış yapma lüksümüz yok artık. Bunları kapatacağız. İşimizi yapacağız, yolumuza bakacağız. CHP ile aramızda 300-600 değil binlerce fark olması lazım. Sizin CHP dediğiniz ne yaptı bu memlekete. Bakın Çanakkale'ye bakın, birde Lapseki, Ezine, Çan, Yenice ve Bayramiç'e bakın, AK Parti'nin değdiği yer değişmeye başladı. Sahilimiz aynı, yollarımız aynı. Çanakkale'nin modern hali var mı? Biz ne yaptık, köprüsünden tüneline kadar, OSB'sinden hastanesine kadar her bir ihtiyacımızı masaya yatırdık, büyük işler yaptık hamdolsun. Bütün ilçelerimiz ayağa kalkmaya başladı ama istiyoruz ki bu dönem daha güçlü olalım. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok."

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Tura Çanakkale iftar

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