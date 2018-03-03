HABER

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Erciş İlçe Başkanlığına Adnan Aydın yeniden seçildi.Erciş Kapalı Spor Salonunda Yapılan Ak Parti Erciş 6.

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Erciş İlçe Başkanlığına Adnan Aydın yeniden seçildi.
Erciş Kapalı Spor Salonunda Yapılan Ak Parti Erciş 6. Olağan Kongresi geniş bir katılımla gerçekleşti. Geçici divan başkanlığını Adnan Yörük’ün yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, kürsüye gelen AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Suna Köseoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van İl Koordinatörü Ağrı 24. Dönem Milletvekili Halil Özyolcu birer selamlama konuşması Yaptılar. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek aday olarak yapılan seçim sonucundan AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına Adnan Aydın yeniden seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Muammer Altın, Muhammed Yılmaz, Veyis Alan, Betül Çelik, Emrullah Gün, İhsan Ekinci, Yurdakul Müjde, Nazan Koçak, Necip Nazlı, Resul Yıldız, Tuba Dengiz, Erhan Çalışkan, M. Necip Yardımcı, Bedevi Yiğit, Veli Yaşar, Mahmut Demirelli, İrfan Yıldız, M. Şerif Erbil, Abdullah Kaya, Halis Yağız, Celal Dilmaç, Cahit İnci, Muhlis Çalışkan ile Sait Zorlu seçildiler.
AK Parti Erciş 6. Olağan kongresi olaysız bir şekilde sona erdi.

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdıÜnlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (2)

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.