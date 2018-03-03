AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Erciş İlçe Başkanlığına Adnan Aydın yeniden seçildi.

Erciş Kapalı Spor Salonunda Yapılan Ak Parti Erciş 6. Olağan Kongresi geniş bir katılımla gerçekleşti. Geçici divan başkanlığını Adnan Yörük’ün yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, kürsüye gelen AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Suna Köseoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van İl Koordinatörü Ağrı 24. Dönem Milletvekili Halil Özyolcu birer selamlama konuşması Yaptılar. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek aday olarak yapılan seçim sonucundan AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına Adnan Aydın yeniden seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Muammer Altın, Muhammed Yılmaz, Veyis Alan, Betül Çelik, Emrullah Gün, İhsan Ekinci, Yurdakul Müjde, Nazan Koçak, Necip Nazlı, Resul Yıldız, Tuba Dengiz, Erhan Çalışkan, M. Necip Yardımcı, Bedevi Yiğit, Veli Yaşar, Mahmut Demirelli, İrfan Yıldız, M. Şerif Erbil, Abdullah Kaya, Halis Yağız, Celal Dilmaç, Cahit İnci, Muhlis Çalışkan ile Sait Zorlu seçildiler.

AK Parti Erciş 6. Olağan kongresi olaysız bir şekilde sona erdi.