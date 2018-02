AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi

Başbakan Yıldırım, "Atasını bilmeyen, it izinden yürür" şeklinde bir atasözü olduğunu belirterek, gençlere tarihten, edebiyattan, kültürden haberdar olmaları ve bu değerlerden asla vazgeçmemeleri çağrısı yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuyan Yıldırım, "Tarih şahittir, haksızlığa rıza göstermektense can vermeyi tercih etmiş bir ecdadın çocuklarıyız. Biz inanıyoruz ki kalırsak devlet bizim, ölürsek cennet bizim." ifadesini kullandı.

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aziz şehitlerimiz, sizlerin kanları ve canları bu memleketin gerçek tapusudur. Sizler ömrünüzün baharında vatan, millet, kutsal değerlerimiz için hak yolunda feda-i can ettiniz. Tarih sizi birer serdengeçti, kahraman olarak anacak. Sizler bedenen öldünüz fakat 81 milyonun gönlüne taht kurdunuz. Orada yaşamaya devam ediyorsunuz. Kahraman vatan evlatları, sizin destanınız nesiller boyu anlatılacak. Bize yaşattığınız Türk'ün gücünün milli gururu her daim zihinlerimizde bir hatıra olarak kalacak. Bize düşen görev, vatan toprağının kutsallığını her daim akılda tutmak, milli konularda en üst düzey hassasiyeti göstermektir."

- "Bizim medeniyetimizin temeli merhamet, hikmet"

Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizim medeniyetimizin temeli merhamet, hikmet, onların sözde uygarlıklarının temeli de zulüm ve şiddettir." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri" şiirindeki "Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela... Hani tauna da zuldür bu rezil istila..." dizelerini okuyan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi sadece terör örgütleriyle değil, onların arkasındaki emperyalist güçlerle de mücadele ettiklerini bildirdi.