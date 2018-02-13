ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek için emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte enerjinin de merkezi haline geleceğiz. Lojistiğin merkezi haline geldik. İktidarımızda Türkiye'yi tarımsal üretimde Avrupa'nın bir numarası yaptık. Turizm gelirlerimiz 2017'de yüzde 28 arttı. Sağlıkta dünya birincisiyiz." dedi. Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. AK Parti iktidarının hizmetlerinin gelecek kuşaklarda da övgüyle söz edileceğini belirten Başbakan Yıldırım, Erzincanlıyı, hemşehrilerini mahçup edecek hiçbir işin arkasında olmadığını, bundan sonra da olmayacağını bildirdi. Yıldırım, 3 Kasım 2002'de yolun başındayken AK Parti'ye 2 milletvekili vererek, "güvenim tam" diyen Erzincan'ın Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 60'ın üzerinde destekle Recep Tayyip Erdoğan'a "evet" dediğini kaydetti. Erzincan'ın, halk oylamasında da yüzde 60'ın üzerinde "evet" vererek, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini onayladığını anımsatan Yıldırım, "Her seçimde AK Parti'ye yükselen bir seviyede destek oldunuz. Allah'ın izniyle daha nice seçimlerde başarıyla bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Nice hayalleri gerçeğe dönüştürdük, daha nicesini de gerçeğe dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Partililere, "Gençler, AK kadınlar, bu yolda beraber yürümeye var mısınız? 2019'da yeni rekorlara hazır mısınız? Yeni bir destan yazacak mısınız?" sorusunu yönelten Yıldırım, "Evet" cevabı alınca, "Maşallah, Erzincan işi bitirmiş. Sizler oldukça ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur." karşılığını verdi. Yıldırım, Erzincan teşkilatına düşen görevin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ve gönül birliği yapmak olduğunu kaydetti. - "Bırakın kara trenin geç gelmesini..." "Benim sizlere güvenim tam." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 yıl önce Türkiye krizle, kaosla boğuşurken, bizim iktidarımız döneminde bunlar son bulmuş, ülkemiz siyasette, ekonomide ve refah alanında önemli bir mesafe katetmiştir. Siyasette güçlü istikrar, başta ekonomi olmak üzere, birçok alanda kendini göstermiştir. Enflasyona karşı milletimizi daima koruduk. 15 yıl önce Türkiye'de sadece 2 ilimiz ihracatı bilirken, bugün 81 vilayetimiz ihracatı öğrendi, ihracat yapıyor. Havayolunu halkın yolu yaptık. Hem içeride hem dışarıda erişilemedik hiçbir yer bırakmadık. Dün Türkiye'de belli bir kesim havayoluyla seyahat ederken, artık şimdi herkes uçakla seyahat edebiliyor. Bunun belirgin örneğinden biri Erzincan. Erzincan Havalimanı adeta kapalıydı, yılda 8 bin yolcusu vardı. Bugün ne kadar? 300 bini geçti. Ankara'dan, İstanbul'dan, yaz ayları İzmir'den Erzincan'a günlük seferler var. Hacca, Umreye, Avrupa'ya giden gelen vatandaşlarımız, doğrudan Erzincan'a gelebiliyor. Helali hoş olsun. Can Erzincan her türlü hizmete layık."

Konuşmasında, "Kara tren" türküsünü hatırlatan Yıldırım, "Bugün bırakın kara trenin geç gelmesini, yurdun her tarafı adım adım hızlı trenlerle donatılıyor. Ankara-Sivas tamamlanıyor. Ardından inşallah Sivas'tan Erzincan'a hızlı tren tamamlanacak. Oradan da Erzurum üzerinden serhat şehrimiz Kars'a varacak." dedi. - "Sağlıkta dünya birincisiyiz" Bütün Türkiye'de yolları böldüklerini, gönülleri ve hayatları birleştirdiklerini anlatan Yıldırım, Türkiye'yi ise asla böldürtmeyeceklerini vurguladı. Yıldırım, şöyle konuştu: "Ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek için emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte enerjinin de merkezi haline geleceğiz. Lojistiğin merkezi haline geldik. İktidarımızda Türkiye'yi tarımsal üretimde Avrupa'nın bir numarası yaptık. Turizm gelirlerimiz 2017'de yüzde 28 arttı. Sağlıkta dünya birincisiyiz. Sağlık sistemiyle ilgili olarak bütün dünya vatandaşları arasında yapılan araştırmaya göre batı ülkeleri, Amerika, gelişmiş ülkelerin sağlık siteminden, orada yaşayan insanların yüzde 50'den fazlası endişe ediyor. Türkiye'de 'Sağlık sisteminden endişeniz var mı? Sağlık sistemi iyi mi, kötü mü?' diye sorduğunda, sadece yüzde 3 'sağlık sisteminden endişem var' diyor. Bu ne demektir? Nüfusun yüzde 97'si 'Türkiye'de sağlık sisteminin iyi olduğunu' söylüyor."

Türkiye'yi şehir hastaneleriyle donattıklarını, vatandaşların randevu alıp kapıda karşılandığını, gerektiğinde helikopterlerle, uçaklarla hastaların taşındığını ifade eden Yıldırım, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." dizelerini hatırlattı. - "Erzincan'a 9 milyar liralık yatırım" Başbakan Yıldırım, 15 yıldır "AK Parti yapar" diyerek yollarına devam ettiklerini, "az laf, çok iş" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, "15 yıl içinde Türkiye'yi baştan başa mamur ettik ama memleketim, doğduğum şehir Erzincan'ı da ihmal etmedik. Başka yerlere iki yaptıysak, Erzincan'a da bir yaptık, 'yeter ki dedikodu olmasın' dedik." ifadesini kullandı. Erzincanlıların daha fazlasını hak ettiğine işaret eden Yıldırım, 15 yıl içerisinde Erzincan'a 9 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve destek verdiklerini, bunları anlatmanın saatler alacağını kaydetti. Eskiden göç veren Erzincan'ın şimdi göç aldığını aktaran Başbakan Binali Yıldırım, insanların daha iyi imkanlar ve iyi bir gelecek gördükleri için Erzincan'a geldiklerini belirtti.

- Erzincan'a yapılan yatırımlar Erzincan'da alt yapının, yolların, hava ulaşımının, tren yolunun tamam olduğunu, üniversitenin, hastanenin, polis okulu ve organize sanayinin bulunduğunu, güzel bir şehir hastanesi inşa ettiklerini, şimdi de tarıma dayalı besi organize sanayisi açıldığını anlatan Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun. Erzincan'a 'iş, aş' demek." dedi. Yıldırım, Erzincan'a beyaz et kombinasının açıldığını, bunun yanına bir de kırmızı et kombinasının yapıldığını vurguladı. Cirit sporunun merkezi olan Erzincan'a hipodrum yapımına bu yıl başlayacaklarını bildiren Başbakan Yıldırım, ayrıca güzel bir stadyum da yapılacağını ifade etti. Ballıca Barajı'nın yükseltildiğini, böylelikle sulamanın kendiliğinden olacağını, bolluğun, bereketin artacağını kaydeden Yıldırım, gelecek yıl bitecek Turnaçayırı Barajı ile Erzincan'ın 50 yıllık içme suyu ihtiyacının giderilmiş olacağını belirtti. - "Yeni rekorlara imza atacağınıza inanıyorum" Yıldırım, bugün başka işlerinin bulunduğunu, Kızılay İstanbul Şubesi'nin koordinatörlüğünde başlayan proje kapsamında 81 şehre 81 anaokulu yapıldığını, bugün 12'sini açacaklarını kaydetti.

AK Parti ailesinin bütün mensuplarına hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Yıldırım, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'ye ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Başbakan Yıldırım, Erzincan'ın AK Parti'yi 2002'den beri hiç yalnız bırakmadığını, 2019'da da yalnız bırakmayarak yeni rekorlara imza atacağına inandığını belirterek, kongreye katılanlara teşekkür etti. Bugüne kadar yapılanların, yapılacakların bir teminatı olduğuna değinen Yıldırım, "Başta Erzincan olmak üzere tüm Türkiye için gece gündüz demeden çalışarak 2023, 2053, 2071 hedeflerini birlikte gerçekleştirmek için kararlı ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi. - Kongreden notlar Kongreye eşi Semiha Yıldırım ile katılan Başbakan Yıldırım, eşiyle salonu dolaşarak tribünlerdeki vatandaşları selamladı. Kongrenin gerçekleştirildiği salonda, "Kayı Beyi'nin Alpleri AK Gençlik" ve "Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehridir Erzincan" şeklindeki pankartlar dikkati çekti. Program öncesinde salonda vatandaşlara asker kepi dağıtıldı, Hümeyra Şeyda Özdem adlı bir öğrenci tarafından şiir okundu.