HABER

AK Parti, Erzincan'da 2 milletvekilliğini de aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 01:03 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı.

AK Parti, Erzincan'da 2 milletvekilliğini de aldı

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğunu gibi yine 2 milletvekilini de AK Parti çıkardı. Süleyman Karaman birinci, Burhan Çakır ise ikinci sıradan AK Parti'nin milletvekili oldu. İlk kez milletvekili seçilen iki aday mecliste Erzincan'ı temsil edecek.
AK PARTİ'Lİ VEKİLLER
Süleyman Karaman: 1956 yılında Erzincan’da doğan Süleyman Karaman, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da, lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. 1981 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını üstün başarı ile tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Süleyman Karaman İngilizce biliyor.
Burhan Çakır: 1969 yılında Erzincan'da doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü Muhasebe programından mezun olduktan sonra İşletme Fakültesinden mezun oldu. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan 25 ve 26'ncı dönem milletvekili seçimlerinde Erzincan milletvekili aday adayı oldu. AK Parti Genel Merkez delegesidir. Sarı Basın Kartı'na sahip olup çeşitli yerel gazetelerde yazılar yazmaktadır. Erzincan’da mali müşavir ve ticaret ile uğraşmakta olan Burhan Çakır evli ve iki çocuk babası.

FOTOĞRAFLI

AK Parti, Erzincan'da 2 milletvekilliğini de aldı

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Kocaeli'de AK Partililer seçimi kutladıKocaeli'de AK Partililer seçimi kutladı
Adana'da AK Parti coşkusuAdana'da AK Parti coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.