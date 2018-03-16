AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Feto, Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? 99'da nereye kaçtı? Pensilvanya'ya, Corçlar karşıladı onu. Şimdi hala orada mı? Orada. Niye dönemiyor? Hadi dön, gel. Sen artık dönsen bile şimdi seni dadaşlar sokmaz buraya. Niye? Ya sen bu ümmeti parçaladın, bu milleti parçaladın. Dadaşların içerisinden bu milleti parçalayan çıkmaz, bu ümmeti parçalayan çıkmaz, onun için sen yerini buldun." dedi. Erdoğan, Yakutiye Buz Hokey Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresine katılarak, partililere hitap etti. Tüm Erzurumluları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Erzurum teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi. Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 75'lik "evet" oranıyla Türkiye genelinde beşinci sırada yer alarak, kendilerine olan desteği ve ahde vefasını gösteren Erzurumlulara şükranlarını sundu.

Erdoğan, halk oylamasında yüzde 91'lik "evet" oyuyla Pazaryolu'na, yüzde 90'lık "evet" oranlarıyla Tortum ve Köprüköy'e, yüzde 85'lik "evet" oranlarıyla Uzundere ve İspir'e, yüzde 83'lük "evet" oranlarıyla Aşkale ve Narman'a, yüzde 82'lik "evet" oranlarıyla Aziziye, Oltu ve Pasinler ilçelerine de teşekkür etti. - "15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık" Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın türküsündeki, "Palandöken yastığın, evleri yığın yığın, dadaşlarım el ele, alem senin aşığın. Hadi gel Erzurum'a gel, Erzurum yahşi güzel. Palandöken bembeyaz, çoğu kıştır azı yaz, yaylalar serin sulu, damda donan buzu yaz, hadi gel Erzurum'a gel, Erzurum yahşi güzel" sözleri aktaran Erdoğan, "Havası sert, insanı mert, yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin, herkes bu güzelliklerden istifade etsin diye 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a, 22 katrilyon. Niye? Siz bize aşıksınız ama biz de size aşığız. 'Aşkınan koşan yorulmaz' dedik, yorulmadık, yorulmuyoruz ve Allah'ın izniyle yorulmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Erzurum'un bünyesindeki 2 üniversite ve 140 bin üniversite öğrencisiyle sadece bölgesinin değil, Türkiye'nin de en büyük eğitim, öğretim üslerinden biri olduğunu söyledi. - "Dadaşların içerisinden bu milleti parçalayan çıkmaz" Partililerin "Reis bizi Afrin'e götür" şeklindeki tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Komuta kademesiyle görüşüyorum, 'gençler, bizi Afrin'e götür' diyor 'ne dersiniz' diyorum. Diyorlar ki 'Sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok, olduğu anda zaten bizim müracaat edeceğimiz kapı sizsiniz, siz cumhurun reisisiniz, başkomutanımızsınız', ben de o zaman diyeceğim ki 'buyurun gidiyoruz' ve hep beraber Afrin'e gideceğiz. Siz 15 Temmuz'da zaten bunun imtihanını verdiniz. F16'lar gökten bombalar yağdırdı, helikopterler yağdırdı, tanklar, toplar yağdırdı ama siz durmadınız, üzerine üzerine gittiniz. 251 şehidimiz oldu, 2 bin 193 gazimiz oldu, ama ne oldu? Elhamdülillah, bu darbecilere biz ülkemizi kaptırmadık. Feto, Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? 99'da nereye kaçtı? Pensilvanya'ya, Corçlar karşıladı onu. Şimdi hala orada mı? Orada. Niye dönemiyor? Hadi dön, gel. Sen artık dönsen bile şimdi seni dadaşlar sokmaz buraya. Niye? Ya sen bu ümmeti parçaladın, bu milleti parçaladın. Dadaşların içerisinden bu milleti parçalayan çıkmaz, bu ümmeti parçalayan çıkmaz, onun için sen yerini buldun."