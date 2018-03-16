Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin bölgesinin 4'te 3'ünde kontrolü sağladık." dedi. Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin İstiklal Harbi'nin müjdecisi olduğunu belirten Erdoğan, Ankara'daki Millet Meclisi faaliyete geçene kadar mücadeleyi Erzurum'daki temsil heyetinin sürdürdüğünü, şehrin böyle önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. Erzurum'un dün Anadolu'nun vatan haline gelmesinin öncülüğünü yaptığını, daha sonra da toprakların vatan olarak kalmasının mücadelesini verdiğini aktaran Erdoğan, Erzurum'un şimdi de Türkiye ve Türk milletinin istiklaline ve istikbaline yönelik saldırılarda yine safların en önünde yürüdüğünü dile getirdi. Salondakilere "Afrin'i teröristlere dar eden kahramanlarımızı görüyorsunuz değil mi?" diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irak sınırlarımızı kar demeden, kış demeden, dağ demeden, taş demeden hallaç pamuğu gibi atan, teröristleri inlerinde bulup imha eden aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi? Türkiye artık kendi güvenliği, geleceği için bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden icazet beklemeden harekete geçebilecek güce, imkana, dirayete sahip bir ülkedir. Ülkemizin yanı başında 1990'lardan beri önce Irak'ta ardından Suriye'de ve onunla birlikte yine Irak'ta güya buraları kurtarmak için gelenlerin yol açtıkları büyük bir yıkım var. Her seferinde yaşanan zulümden kaçanlara biz kucak açtık. Mazlumlara her seferinde biz ensar olduk. Yaşanan hadiselerin asıl müsebbipleri ise sanki hiçbir şey olmamış gibi güç kavgasıyla, petrol paylaşımıyla, adam devşirmeyle, siyaset satrancı oynamaya devam ettiler. Sadece son 7 yıldaki hadiseler sırasında 4 milyonu aşkın Iraklı ve Suriyeli ülkemize sığındı. Ne Avrupa'dan ne ABD'den ne de güya bunların kardeşi olan ülkelerden kayda değer bir destek almadık. Kendi gücümüzle, imkanlarımızla milletimizin alicenaplığıyla bu yükü omuzladık."

- "Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hala 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin önce 3 milyar avro, ardından bir 3 milyar avro vereceğini hatırlatan Erdoğan, daha birinci bölümün bile gelmediğini söyledi. AB'nin "Biz bu parayı doğrudan size aktarmayız, proje karşılığı veririz, sivil toplum kuruluşları üzerinden veririz, Birleşmiş Milletler vasıtasıyla aktarırız" gibi sözler söylediğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halbuki yaptıklarımız ortada. Siz ne diyorsunuz? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İnanmıyor musun? Gel Gaziantep'e, gel Hatay'a, gel Kilis'e, gel Urfa'ya çadır kampları gez, konteyner kentleri gez, oralarda bu eserlerin tamamını gör. Gördükten sonra da vermen gereken parayı ver. Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor. Biz de verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz biz yolumuza devam ediyoruz diyoruz. Siz bu milleti ne zannettiniz? Kapı kulu mu zannettiniz? Biz eğer sizden gelecek olan avroları bekleyecek olsaydık, bu 4 milyon insan şu anda sefaletin ötesinde ölümler halkasına çok daha farklı bir şekilde ilave olurdu. Şair 'Ne günlere kaldık ey gazi hünkar, eşek vezir olmuş, katır silahtar' demiş. Durum kötü. Onun için yapacağımız çok iş var."

Türkiye'ye sığınanlar için kurulan kampların, açılan okulların, verilen sağlık hizmetlerinin, hayata geçirilen projelerin ortada olduğunu, mesleki eğitimden psikolojik desteğe kadar ne lazımsa her hizmeti verdiklerini dile getiren Erdoğan, bunların yanında üstlendikleri risklerin de ortada olduğuna dikkati çekti. - "Önce şu ilk dilimi dahi doğru dürüst kullandırsalar" Erdoğan, "Adam terör örgütüne envai çeşit silah veriyor bir kuruş almadan. 5 bin tır silah gönderdiler, 2 bin kargo uçağıyla silah gönderdiler. Terör örgütü bunlara para mı veriyor? Biz bunlara paramızla bize silah verin dedik, 'Kongreden izin yok' dediler. Vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedava veriyorsunuz. Ondan sonra da 'Biz terörün yanında değiliz' diyorsunuz. Nasıl yanında değilsiniz? Bunlar ne? Bunları neyle izah edeceksiniz? " ifadelerini kullandı. "Allah'a dayan sa'ye sarıl, hükmüne ram ol, Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol" diyerek yola ram olduklarını, Allah'ın da bereketini vererek, kimseye muhtaç hale getirmediğinin altını çizen Erdoğan, Batı'nın hala 50, 100 mülteciyi almaya cesaret edemediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışız, bağrımıza basmışız. Siz daha neyin projesini istiyorsunuz, neyi aracı yapmaya çalışıyorsunuz? Avrupa Birliği Komisyonu ikinci 3 milyar avro için de teklif vermiş sağ olsunlar, iyi etmiş. Ama önce şu ilk dilimi dahi doğru dürüst kullandırsalar. Onu verin bakalım. Avrupa Birliğinin bağcı dövmeye çalışmak yerine üzüm yemeğe yönelmesi halinde bu konuda kısa sürede önemli mesafe katedeceğimize inanıyorum."