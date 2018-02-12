AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı:

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yerli otomobilin tamamını Erzurum'da üretmeye talip olduklarını söyledi.

Ilıcalı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yerli ve milli otomobillerin şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini anımsattı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yerli otomobilin üretim yeri konusunda henüz netleşmiş bir kararın olmadığını açıkladığını aktaran Ilıcalı, "Yerli ve milli otomobilin şarj üretimi Erzurum'da yapılacak. Biz otomobilin tamamını Erzurum'da üretmeye talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza Erzurum halkının talebini iletiyorum. Şarj bir basamak oldu. Şu anda Erzurum'un konumu sanayi yatırımı yapacak düzeyde. Şarj üretimi Erzurum'da yapılacak, otomobilin kendisi niye Erzurum'da üretilmesin? Milli şehre yerli otomobil üretmek de yakışır." diye konuştu.

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Bir gazetecinin "Dün İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden bir kişiyi ikna ederek kurtardınız. Olayı anlatır mısınız?" sorusuna Ilıcalı, Erzurum'dan İstanbul'a geldiğini ve otomobiliyle köprüden geçerken bir kalabalık gördüğünü belirtti. Olayı öğrenince otomobilden inip intihara teşebbüs eden kişiyle konuştuğunu anlatan Ilıcalı, şöyle devam etti: