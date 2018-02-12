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AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı:

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Salih Müslim’in kırmızı listede yer almasına ilişkin, "Geçmişte FETÖ de terör örgütü değildi ama önce 17-25 Aralık’taki operasyonun ardından milletin gözü önünde darbe girişimini yaptı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Salih Müslim’in kırmızı listede yer almasına ilişkin, "Geçmişte FETÖ de terör örgütü değildi ama önce 17-25 Aralık’taki operasyonun ardından milletin gözü önünde darbe girişimini yaptı. Bugünkü güncellenmiş listeye, bugünkü bilgilere bakmak lazım" dedi.
AK Parti’li Ilıcalı, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı, yerli otomobilin elektrik şarj ünitelerinin Erzurum’da üretileceğini söyleyerek, "Yerli ve milli otomobilin şarj üretimi Erzurum’da yapılacak. Biz otomobilin tamamını Erzurum’da üretmeye talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza Erzurum halkının talebini iletiyorum. Şarj bir basamak oldu. Şu anda Erzurum’un konumu sanayi yatırımı yapacak düzeyde. Şarj üretimi Erzurum’da yapılacak, otomobilin kendisi niye Erzurum’da üretilmesin? Milli şehre yerli otomobil üretmek de yakışır" ifadelerini kullandı.
Dün İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara teşebbüs eden bir kişiyi ikna ederek kurtardığının hatırlatılması üzerine Ilıcalı, "Sorununu dinlemek istedim, kendisine her türlü destekte bulunacağımı belirttim. Köprüden inmesi için ikna ederken CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de geldi. İktidar ve ana muhalefetten iki milletvekili, genci kurtarmaya çalıştık. Orada çok acayip bir birlik, beraberlik oldu. Atlaması yüksek bir ihtimaldi ama onu indirmeye ikna ettik. Genç bizden bir şey istemedi, sadece psikolojik sorunlarının olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.
Salih Müslim’in kırmızı listede yer almasına ilişkin soruya Ilıcalı, "Geçmişte FETÖ de terör örgütü değildi ama önce 17-25 Aralık’taki operasyonun ardından milletin gözü önünde darbe girişimini yaptı. Bugünkü güncellenmiş listeye, bugünkü bilgilere bakmak lazım. Bu sorun hepimizin sorunu, milli mesele" karşılığını verdi.

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