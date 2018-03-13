AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Bu seviyesiz açıklamayı kınıyorum. CHP’li milletvekiline 3 birleşim Genel Kurula girmeme cezası verildi. Nasıl olur da bir partinin Genel Başkanı’na ahlak dışı, söylenmemesi gereken bir sözü söylersiniz. İnşallah bu vesile olur ve milletvekilleri bundan sonra daha ölçülü açıklamalarda bulunurlar, yasalara katkıda bulunurlar" dedi.

Erzurum milletvekili Mustafa Ilıcalı, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı, Çorum Osmancık’ta yaşanan trafik kazasına değinerek, otobüsün emniyet şeridinde park etmiş tıra çarptığını ve alev topuna döndüğünü ifade etti.

Ilıcalı, bir aracın başka bir araca 32 kilometre hızla çarpması durumunda 5 kişinin, 90 kilometrenin üzerinde bir hızla başka bir araca çarpması durumunda ise tamamının öleceğini kaydederek, "Otobüsün sürücüsü ya uyudu ya da tırı fark edemedi, ama bütün bunlar araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Kazalar yüzde 98’inin insan hatasından kaynaklanıyor. 220 volt elektriği tutmayız, yüksek yerden atlamayız ama araba kullanırken gaza basıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mecliste yaşanan gerginlikle ilgili olarak soruyu cevaplayan Ilıcalı, CHP İzmir milletvekili Musa Çam’ın yaptığı konuşmayı kabul etmediklerini belirterek, "Meclis bu kadar saat çalışıyor, insanlar gergin ve yoğun, temiz dil kullanmak lazım. Bu seviyesiz açıklamayı kınıyorum. CHP’li milletvekiline 3 birleşim Genel Kurula girmeme cezası verildi. Nasıl olur da bir partinin Genel Başkanına ahlak dışı, söylenmemesi gereken bir sözü söylersiniz. İnşallah bu vesile olur ve milletvekilleri bundan sonra daha ölçülü açıklamalarda bulunurlar, yasalara katkıda bulunurlar" dedi.