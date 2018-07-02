AK Parti Erzurum milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir mazbatalarını aldı.
24 Haziran'da yapılan seçimlerde AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, mazbatalarını almak üzere Erzurum Adliyesine geldi.
Adliyenin Konferans Salonunda İl Seçim Kurulu Başkanı Emine Kahraman'ın milletvekillerine mazbatalarını takdim ettiği törende, konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, kendilerine destek veren bütün Erzurumlu vatandaşlara, parti teşkilatına ve ailesine teşekkür ettiğini söyledi.
Taşkesenlioğu, bundan sonra alacağı görevde hem ülkenin hem de Erzurum'un şahlanması için elinden gelenin fazlasını yapacağını vurgulayarak, "Türkiye yeni ve güçlü döneme girmiş oldu. Türkiye sadece kendi coğrafyası için değil, bütün mazlum ve masum coğrafyalar için güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam edecektir." ifadesini kullandı.
Milletvekili Altınok, memleketin bekası ve vatandaşların huzuru için çalışacaklarına değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz', Allah bizi milletimize hizmetkar kılsın. Seçimlerde oy versin, vermesin Erzurum'da yaşayan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra şehrimizin geleceği daha iyi olacak." dedi.
Milletvekili Aydemir, yeni sistemin ilk mazbatasını aldıklarını ve tarihi bir an yaşadıklarına işaret ederek, "Bu anı yaşatan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. 24 Haziran demokrasiyi taçlandıran zaman dilimidir. İnşallah cumhurbaşkanlığı sitemiyle ülkemiz zirvelere çıkacak. Buna katkı sunan herkese şükran borcumuz var." ifadesini kullandı.
Törene katılamayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın mazbatasını ise vekaleten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz aldı.
Mazbata törenine, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
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