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AK Parti, eski milletvekillerini unutmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

AK Parti, daha önceki dönemlerde görev alan 20'nin üzerinde eski milletvekillini yeniden seçilecek yerlerden aday gösterdi - Eski AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, eski AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ve eski AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, dördüncü kez AK Parti'den milletvekili listelerine girmeyi başarabildi

MELTEM ÖZTÜRK- AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde eski milletvekillerini de unutmadı, daha önceki dönemlerde görev alan 20'nin üzerinde eski milletvekillini yeniden seçilecek yerlerden aday gösterdi.

AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK'ya verdiği milletvekili aday listesinde, 22, 23, 24 ve 25. dönemlerde milletvekilliği yapan isimler de dikkati çekti.

Eski dönemde milletvekilliği yapan bu isimlerin çoğu, yine aynı seçim bölgelerinden aday gösterilerek, seçilebilecek sıralarda yer aldı.

Eski AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, eski AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ve eski AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, dördüncü kez AK Parti'den milletvekili listelerine girmeyi başarabildi.

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, eski AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, eski Van Milletvekili Gülşen Orhan ise seçilmeleri halinde 3. kez AK Parti'nin milletvekilleri olarak TBMM'de temsil edilecek.

-Aynı seçim bölgelerinden aday gösterildiler

24. Dönemde Batman'dan seçilen Ziver Özdemir yine aynı ilden 1. sıradan, 23. Dönem Milletvekili Fetani Battal yine Bayburt'tan, 22. Dönem Milletvekili Feyzi Berdibek Bingöl 2. sıradan, 22, 23, 24. dönemlerde Bitlis milletvekili olan Vahit Kiler Bitlis 2. sıradan, 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat Diyarbakır 3. sıradan, 24. Dönem Elazığ Milletvekili Sermin Balık Elazığ 2. sıradan, 22 ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Elazığ 4. sıradan, 23 ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık Erzurum 6. sıradan, 24. Dönem Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Gaziantep 5. sıradan, 22, 24 ve 25. dönemlerde Isparta Milletvekili olan Recep Özel Isparta 2. sıradan, 23. Dönem İstanbul Milletvekili Canan Kalsın İstanbul 2. bölge 9. sıradan, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Alev Dedegil İstanbul 3. bölge 15. sıradan, 23. Dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Karabük 1. sıradan, 25. Dönem Karaman Milletvekili Recep Şeker Karaman 1. sıradan, 24. Dönem Kars Milletvekili Yunus Kılıç Kars 2. sıradan, 22 ve 23. Dönem Konya Milletvekili Orhan Erdem Konya 3. sıradan, 24. Dönem Konya Milletvekili Gülay Samancı Konya 7. sıradan, 24. Dönem Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar Şırnak 3. sıradan, 23 ve 24. Dönem Van Milletvekili Gülşen Orhan Van 5. sıradan aday gösterildi.

-Memleketlerinden aday oldular

24 Haziran seçimlerinde, eski milletvekillerinden bazıları ise farklı seçim bölgelerinden aday gösterildi.

22, 23 ve 24. Dönemlerde Çorum Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Murat Yıldırım, Ankara 1. bölge 5. sırada listelerde yer aldı.

25. Dönem'de İstanbul'dan seçilen Özlem Zengin memleketi Tokat'tan ve 25. Dönem İstanbul Milletvekili olan Hüseyin Yayman ise memleketi Hatay'dan seçimlerde yarışacak.

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