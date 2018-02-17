ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Modern Türkiye'yi inşa edeceksek, hani bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ya eğer Atatürkçüysen muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için ne yaptınız, söyleyin bakalım? Bunların dikili bir taşı var mı acaba? Yok ama bizim evelallah eserlerimiz çok. İşte muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak mı? Bak buradan dünyaya sesleniyorum, sadece onlara değil, dünyada şu anda 1 numaralı havalimanını biz yapıyoruz biz." dedi. Erdoğan, Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Her gittiği yerde Eskişehir'deki gibi muhteşem bir heyecanla göz kamaştıran bir dayanışmaya şahit olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti kadrolarının her zamankinden daha güçlü, daha organize şekilde 2019'da yapılacak seçimlere hazırlandığını söyledi. Erdoğan, 2019 seçimlerinin ülkenin en kritik, tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacağını vurgulayarak, sandık müşahitlerinden ilçe yönetim kurullarına, il teşkilatından belediye başkanlarına, milletvekillerine kadar her bir dava arkadaşının bu gerçeği çok iyi bildiğini belirtti.

Türkiye'nin 2019'dan alacağı kuvvet, cesaret, özgüvenle 2023'e, daha sonra 2053 ve 2071'e yürüyeceğini ifade eden Erdoğan, ülkenin 2019 kavşağını da başarıyla dönmekten başka şansı olmadığını kaydetti. Bunun kadrolarının burada olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hazır mıyız?" sorusuna kalabalığın hep bir ağızdan verdiği "evet" yanıtının ardından, şunları söyledi: "Siz hazır olduktan sonra Allah'ın izniyle bizim aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu seçimlerde sadece ülkemizin 15 yıllık başarılarının değil, demokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımların da evelallah adeta oylaması yapılacaktır. Bu çok önemli. Üzerimizde taşıdığımız bu yükün ve sorumluluğun bilinciyle hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor. Şu andan itibaren 2019'a kadar kapı kapı dolaşacak, eserlerimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi Eskişehirli kardeşlerimize anlatacağız. Bu süreçte durma, duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok. Şunu diyebilirsiniz, 'Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, artık bunu bilmeyen mi var?' Öyle demeyin, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Siz herkes bilir zannedersiniz ama maalesef bu yapılanların hepsi unutuluyor. Hatta hatta hani o yüksek hızlı trenimiz var ya bunun bile AK Parti iktidarı veya AK Parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenlerin olduğunu da size söyleyebilirim."

-"Modern Türkiye için gerekliydi de onun için yaptık" Havalimanı sayısını 25'ten 57'ye çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar havalimanını biz yaptık, hala yapıyoruz, yapacağız. Niye? İstiyoruz ki hemen evinden çıksın 15 dakikada, yarım saatte havaalanına, havalimanına varsın, oradan da uçağına binsin gideceği yere gitsin. Türkiye'yi bu hale biz getirdik. Düşünün bütün bunlar yapılırken niye yaptık bunları? Modern Türkiye için bu gerekliydi de onun için yaptık, iş olsun diye değil. Modern Türkiye'yi inşa edeceksek, hani bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ya eğer Atatürkçüysen muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için ne yaptınız, söyleyin bakalım. Bunların dikili bir taşı var mı acaba? Yok ama bizim evelallah eserlerimiz çok. İşte muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak mı? Bak buradan dünyaya sesleniyorum sadece onlara değil, dünyada şu anda 1 numaralı havalimanını biz yapıyoruz biz. Şu anda önümüzdeki yıl değil bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız inşallah açılıyor. 2023'te bu sayı 200 milyona çıkacak. Ve bir numara. Buralara durup dururken gelmedik. Yan gelip yatarak gelmedik, çalıştık, azmettik, koşturduk."