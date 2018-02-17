ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünden 40 gün sonra 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı, şimdi de Afrin operasyonu devam ediyor. Bunları düşünüyor musunuz, muhasebe ediyor musunuz? Bu iki olay sıradan olay değildir. Burada hükümetin gücü var. AK Parti hükümetlerinin bu ülkeye sağladığı kazanımlar var." dedi.

Yazıcı, Yenikent Spor Salonu'ndaki AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de değişim ve dönüşümün adının AK Parti olduğunu, kapsayıcı, milleti merkeze alan anlayışla bugünlere geldiklerini söyledi.

Yerli ve milli olan AK Parti'nin inanç değerlerini ve ortak kültürü önemsediğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Muhafazakarız ama asla statükocu değildir. Aynı zamanda çok dinamik, reformcu, demokratik bir partiyiz. Demokrasinin çoğulculuğu, katılımcılığı bizim için vazgeçilmez bir duruştur. Omurgası olmayan yürüyebilir mi? AK Parti, omurgası olan bir partidir. Omurgası da teşkilatlardır. Teşkilatlar olmasaydı AK Parti, bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe katedemezdi. Bütün teşkilatlarımızla, bir aile olarak ülkenin yönetimini teslim aldık, bugüne getirdik. Önümüze çıkan engelleri ve vesayetçi yapıları, anlayışları tasfiye ettik.