ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünden 40 gün sonra 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı, şimdi de Afrin operasyonu devam ediyor. Bunları düşünüyor musunuz, muhasebe ediyor musunuz? Bu iki olay sıradan olay değildir. Burada hükümetin gücü var. AK Parti hükümetlerinin bu ülkeye sağladığı kazanımlar var." dedi.
Yazıcı, Yenikent Spor Salonu'ndaki AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de değişim ve dönüşümün adının AK Parti olduğunu, kapsayıcı, milleti merkeze alan anlayışla bugünlere geldiklerini söyledi.
Yerli ve milli olan AK Parti'nin inanç değerlerini ve ortak kültürü önemsediğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:
"Muhafazakarız ama asla statükocu değildir. Aynı zamanda çok dinamik, reformcu, demokratik bir partiyiz. Demokrasinin çoğulculuğu, katılımcılığı bizim için vazgeçilmez bir duruştur. Omurgası olmayan yürüyebilir mi? AK Parti, omurgası olan bir partidir. Omurgası da teşkilatlardır. Teşkilatlar olmasaydı AK Parti, bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe katedemezdi. Bütün teşkilatlarımızla, bir aile olarak ülkenin yönetimini teslim aldık, bugüne getirdik. Önümüze çıkan engelleri ve vesayetçi yapıları, anlayışları tasfiye ettik.
Millet iradesini önemsemeyen hangi davranış ve tutum varsa kaybetmeye mahkumdur."
- "Akşam başlayan darbeyi milletimiz sabah olmadan önlemiştir"
Yazıcı, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da alçak bir darbe teşebbüsüne maruz kaldığını anımsatarak, geçmişte her 10 yılda bir darbe olduğunu söyledi.
Darbelerin ikisi hariç hepsinin amacına ulaştığına işaret eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O darbelerden biri 2007 yılında cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı e-muhtara darbe teşebbüsüdür. Ne yaptı AK Parti buna karşı? Dik durdu. Genel Başkanımız hemen Meclis'i topladı milletin hukukunu korumak için... Darbeyi defetmiştir. Siyasi tarihimizde ilk darbe önleme faaliyetidir bu. İkincisi ise en alçak darbe girişimidir. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısına uydu ve birlikte sokaklara çıktı. Akşam başlayan darbeyi milletimiz sabah olmadan önlemiştir. Bu da ikinci darbe önleme olayıdır.
Bunu aziz milletimiz başarmıştır. 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünden 40 gün sonra 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Operasyonu yapıldı, şimdi de Afrin Operasyonu devam ediyor. Bunları düşünüyor musunuz, muhasebe ediyor musunuz? Bu iki olay sıradan olay değildir. Burada hükümetin gücü var. AK Parti hükümetlerinin bu ülkeye sağladığı kazanımlar var. Sivil savunma alanında önemli adımlar attık. Milli gemi, helikopter, tank, insansız hava aracımızı tesis ettik."
Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Öznur Çalık ve Harun Karacan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile ilçe belediye başkanları da katıldı.
Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu
Terör ittifakı! Esad 700 PYD/PKK'lı teröristi serbest bıraktı!
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede
Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum