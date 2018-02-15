AK Parti esnafla buluştu

Yalova’nın Altınova ilçesinde, AK Parti teşkilatı, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Yaptıkları ziyaretlerde milletin AK Parti’ye teveccühünü arttırarak sürdürdüğünü söyleyen İlçe Başkanı Hasan Zafer, bu teveccühün hem Altınova’da, hem de ülke için daha çok iş yapma konusunda kendilerine güç verdiğini ifade etti. Altınova Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla sohbet eden İlçe Başkanı Hasan Zafer, “Vatandaşlarımızla daima iç içeyiz. AK Parti olarak, başarımızın temelinde milletimiz ile birlikte olmak, onların dertlerine ve sıkıntılarına çare bulmak vardır. AK Parti milletimizin partisidir. Bizler millet iradesi dışında bir irade tanımadık, milletimizin iradesi ve düşüncesi bizim için çok mühim. Ülke olarak önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz teşkilatlar olarak hükümetimizin yaptıklarını ve yapacaklarını vatandaşlarımıza anlatıyor, onların dertlerini dinliyoruz. Çözüm üretmeye, sıkıntılarını gidermeye yardımcı oluyoruz. 2023 hedeflerimize milletimizin desteği ile emin adımlar ile ilerliyoruz” diye konuştu.