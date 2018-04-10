AK Parti Foça İlçe Teşkilatı mazbatasını aldı

AK Parti Foça İlçe Teşkilatında yapılan kongre ile göreve gelen başkan İrfan Çalışkan ve yönetim kurulu mazbatalarını aldılar.

Foça İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim alan AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Çalışkan, "Mazbatamızı aldık. Yeni yönetimimizle birlikte çok yoğun bir şekilde yerel seçimlere hazırlanacağız. Allah hayırlı etsin. Durmak yok, yola devam” dedi.

AK Parti Foça İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: İrfan Çalışkan, A.Sinan Güler, H.Ferdi Baydaroğulları, Hilal Akkaya, Vildan Uysal, Musa Altun, Nurettin Uluköse, Ömer Yen, Ömer Sağıroğlu, Nazan Şaşal, Vildan Uysal, Hilmi Erer, İdris Hürcan, Yaşar Tan, İlhan Balta.