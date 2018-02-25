AK Parti Gaziantep 6. Olağan İl Kongresi

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye oyun kuran, oyun bozan bir ülke haline gelmiştir elhamdülillah. Dünyada hangi mazlum varsa gözünü, kalbini Türkiyeye dikmiştir." dedi.

Gül, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenen AK Parti Gaziantep 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtar dahi olamaz" diye düşünenlere, yasaklarla önünü kesmeye çalıştıklara, Pınarhisar Cezaevine gönderdiklere, "Bu şarkı burada bitmez." dediğini hatırlattı.

Milletin bu şarkıyı bir destana çevirdiğini vurgulayan Gül, "Recep Tayyip Erdoğan'la milletimiz arasında gönülden gönüle bir şarkı bir destan ve sevda vardır. Bu sevdayı kimse engelleyememiştir, engelleyemeyecektir." diye konuştu.

AK Parti iktidarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin artık üzerinde oyun oynanan bir ülke olmaktan çıktığına işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye oyun kuran, oyun bozan bir ülke haline gelmiştir elhamdülillah. Dünyada hangi mazlum varsa gözünü, kalbini Türkiyeye dikmiştir. Bugün Hama'daki bir anne, bugün Afrin'deki bir dede, Şam'daki bir nine, Filistin ve Gazze'deki annenin yüreği Türkiye ile atmaktadır, Recep Tayyip Erdoğan'a dua etmektedir. Sadece kuru bir particilik sevdası değil bu, bir memleket sevdasıdır, mazlumlara el uzatan bir anlayıştır. İşte bu nedenle bizler AK Parti'deyiz. Hamdolsun Gaziantep her zaman liderinin yanında dimdik ayakta durmuştur, durmaya devam edecektir. 'Muhtar dahi olamaz' dedikleri, milletin içinden çıkan Recep Tayyip Erdoğan bu coğrafyada seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bu salonda hep beraber Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? İnşallah hep birlikte 2019'da da büyük bir zaferle çıkacağız, çünkü bizim büyük bir Türkiye hayalimiz var, büyük bir Türkiye geleceğinde hep birlikte yola devam edeceğiz."