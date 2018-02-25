AK Parti Gaziantep 6. Olağan İl Kongresi

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacağını söyledi.

Şimşek, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenen AK Parti Gaziantep 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde salondakileri Türkçe ve Kürtçe selamlayıp, daha önce söz verdikleri gibi kent için büyük önem taşıyan Kuzey Şehir, Düzbağ İçe Suyu, hızlı tren, Gaziray ve 1875 yatak kapasiteli şehir hastanesi projeleriyle ilgili çalışmaların planlandığı şekliyle ve büyük bir hızla ilerlediğini belirtti.

Söz konusu projelerden bir kısmının hem küresel hem de Türkiye ölçeğinde olduğuna işaret eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz dedik ki Gaziantep'i sanayi ve üretim üssü yapacağız. Gaziantep, Türkiye'nin büyüme motoru. Gaziantep büyümede, küresel rekabette geri kalamaz. Hükümetimiz Gaziantep'i sağlıkta bir ihracat üssüne dönüştürmek için, daha kaliteli sağlık hizmeti için tam 1875 yataklı şehir hastanesi yaptırıyor. O da Allah'ın izniyle gelecek sene mart ayında tamamlanmış olacak ve Gaziantep Ortadoğu'nun sağlık üssüne dönüşecek inşallah." diye konuştu.