AK Parti Gaziantep 6. Olağan İl Kongresi

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat Kalkanı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgeye şu ana kadar 140 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri dönerek kendi topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar. Afrin Harekatı'nda da aynı şekilde yine bölgedeki kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönmek suretiyle inşallah bu mülteci hayatına son vermiş olacaklar." dedi. Erdoğan, partisinin Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen eylül ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Vefanın önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Yüksel'in ismininin açılışı yapılacak sağlık veya eğitim tesislerinden birine verilerek yaşatacaklarına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin şehir, bölge, ülke, millet ve demokrasi için hayra vesile olmasını diledi. Gaziantep'in 16 Nisan halk oylamasında yüzde 62,5 "evet" oranıyla tüm Türkiye'de 29. sırada yer aldığını ancak Gaziantep'i çok daha üst sıralarda görmek istediklerini dile getiren Erdoğan, şehrin 2019'da sandıkları patlatarak Türkiye genelinde rekor kıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından 2019 seçimleri öncesi çalmadık kapı bırakmayacak şekilde çalışmalarını isteyerek, Gaziantep'in 2019 seçimlerinde Türkiye sıralamasında ilk 10'a gireceğine inandığını kaydetti. Türkiye'nin sıkıntıları konusunda en iyi Gaziantepliler ile dertleştiklerini anlatan Erdoğan, "Bu ülkenin hangi meselesi varsa hepsinin bir ucunda Gaziantep bulunur çünkü Antep, 7 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 5 milyar doları aşan ithalatı ile 12 milyar doları bulan dış ticaret hacmi ile bir ekonomi devidir. Kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgenin lideri, Türkiye'nin 5. büyük şehri olarak Gaziantep'i hesaba katmayan hiçbir ekonomik programın başarı şansı olamaz." ifadelerini kullandı. - "Sefer görev emri" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız. Sizler, 15 Temmuz'da genel başkanınızın, cumhurbaşkanınızın çağrısına uyarak meydanlara, caddelere dökülmediniz mi? Bu FETÖ'cülere meydanları dar etmediniz mi? 251 şehidimiz, 2193 gazimiz oldu ama FETÖ'cüler hedeflerine ulaşamadı. Onlara her taraf dar edildi. Şimdi de yine aynı şekilde 2 bin 21 terörist etkisiz hale getirilmiş durumda." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşularla problem yaşadıklarında bunun yansımalarını hemen Gaziantep'te gördüklerini dile getirdi. - Muhacir-ensar anlayışı Gaziantep'in 500 bini bulan sığınmacıya kucak açtığına, Suriye'deki insani krizi iliklerine kadar yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Yıllardır devam eden kriz sürecinde muhacir kardeşlerimize ensar olan Gazianteplilere şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu asil duruşunuzla sadece kardeşlik ve komşuluk hukukunu yerine getirmekle kalmadınız, tüm dünyaya tarih boyunca unutulmayacak bir insanlık dersi verdiniz. Fırat Kalkanı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgeye şu ana kadar 140 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri dönerek kendi topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar. Afrin Harekatı'nda da aynı şekilde yine bölgedeki kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönmek suretiyle inşallah bu mülteci hayatına son vermiş olacaklar." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından da birkaç yüz bin Suriyelinin bu bölgeye geri döneceğini anladığını söyledi.